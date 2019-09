“Martina e la sua Luna” ha spento la sua prima candelina

Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019) Si è tenuta domenica 15 settembre, nella cornice delle Tenuta Rosato a Borgo Bainsizza, la festa per il primo compleanno della onluse la sua, nata in ricordo di Martina Natale, la ragazza di Latina prematuramente scomparsa il 12 giugno del 2018. Una serata speciale quella organizzata dall’associazione che ha visto protagonisti il musicista, chitarrista, Giandomenico Anellino, Daniele Si Nasce, l’interprete tribute band sosia di Renato Zero e l’attore, imitatore e comico Gianfranco Butinar che ha vestito anche gli abiti del presentatore. Gli artisti si sono alternati sul palco regalando momenti di bravura e grandi risate. Ma ci sono state anche due belle sorprese durante la serata. Laè stata l’esibizione di Maiquel Ely, uno straordinario musicista di strada da cui Martina era rimasta folgorata durante il suo ultimo viaggio, a Dublino, solo pochi giorni...

