Lupi : prefettura Belluno - nessun pericolo per la pubblica incolumità : Belluno, 17 set. (AdnKronos) - Il ritorno del lupo nelle montagne bellunesi non rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità, ma è un fenomeno che occorre continuare a monitorare con attenzione per i danni che questo provoca alle attività zootecniche, fondamentali per la tutela dell’ambiente m

Lupi : prefettura Belluno - nessun pericolo per la pubblica incolumità (2) : (AdnKronos) – Sotto la lente d’ingrandimento anche il fenomeno della cosiddetta ibridazione (dovuta all’incrocio tra il lupo ed il cane). Sebbene gli studi scientifici sull’argomento siano tuttora in corso, il rappresentante dei Carabinieri Forestali ha evidenziato che non vi sono, ad oggi, elementi per affermare che l’animale ‘ibrido” possa avere, nel proprio patrimonio genetico, caratteristiche ...