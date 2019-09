Lampedusa | sbarcati nella notte 56 migranti

Continua l'assalto dei migranti a Lampedusa : sbarcati altri 46 tunisini : Non si fermano gli sbarchi a Lampedusa, dove sono iniziati i trasferimenti dall’hotspot di contrada Imbriacola, in sovraccarico di migranti dopo gli arrivi che si sono susseguiti negli ultimi giorni. Arrivi che non sembrano arrestarsi. Stamattina nell’isola delle Pelagie, che è diventata la porta di accesso all’Europa dal Mar Mediterraneo, è approdato un barcone con a bordo 46 tunisini. L’imbarcazione si è fermata nei pressi di Cala Maluk e i ...

Migranti : sbarcati a Lampedusa altri 46 tunisini : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Un barcone con a bordo 46 tunisini è appena arrivato sull’isola di Lampedusa. L’imbarcazione in legno si è fermata a Cala Maluk. Gli uomini della Guardia di Finanza hanno bloccato i 46 Migranti e li stanno trasferendo all’hotspot di contrada Imbriacola. Nella notte sono arrivae altre 10 persone, tutti tunisini. L'articolo Migranti: sbarcati a Lampedusa altri 46 tunisini sembra essere ...

Ocean Viking - sbarcati a Lampedusa 82 migranti : Sono sbarcati a Lampedusa gli 82 migranti della Ocean Viking, dopo che l'Italia ha assegnato quello dell'isola come porto sicuro

Ocean Viking - sbarcati a Lampedusa gli 82 migranti : saranno divisi tra 5 Paesi Ue : Gli 82 migranti a bordo della Ocean Viking sono sbarcati a Lampedusa, il porto sicuro assegnato dall'Italia. Verranno ridistribuiti tra Francia, Germania, Portogallo e Lussemburgo, mentre altre 24 persone dovrebbero rimanere in Italia. Intanto nella notte si sono registrati altri due sbarchi a Lampedusa.Continua a leggere

Lampedusa - sbarcati nella notte 21 migranti tunisini : I ventuno tunisini sono stati rintracciati dalla polizia lungo la costa dell'isola siciliana, poco dopo lo sbarco di fortuna, e sono stati in seguito accompagnati nel centro di accoglienza.Continua a leggere

Migranti - sbarcati a Lampedusa donne - bambini e malati dalla Mare Jonio. Restano ancora 34 persone a bordo tra le onde : Sono sbarcati al porto di Lampedusa i bambini, le donne incinte e i naufraghi più vulnerabili a bordo della nave Mare Jonio della italiana Mediterranea. L’operazione non è stata semplice: gli operatori della ong e gli uomini della Guardia costiera sono stati costretti a trasbordare bambini, donne e malati al buio, in condizioni precarie e con il Mare mosso. Ora a bordo tra le onde Restano ancora 34 Migranti. “Chiediamo che naufraghi ...

64 migranti sono sbarcati a Lampedusa su autorizzazione del ministero dell’Interno : Matteo Salvini (foto: Cosimo Martemucci/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) Nella tarda serata del 29 agosto, 64 migranti hanno ricevuto da parte del Viminale l’autorizzazione di approdare a Lampedusa. Si tratta di 22 bambini, dei loro familiari, e altri naufraghi vulnerabili tra cui malati e donne incinte. Da due giorni, si trovavano a bordo della Mare Jonio, l’imbarcazione della ong Mediterranea che li aveva soccorsi dopo ...

Migranti : a Lampedusa sbarcati in autonomi 78 siriani e bengalesi (2) : (AdnKronos) - Secondo quanto apprende l'Adnkronos, sono arrivati sull'isola 64 uomini, tre donne, alcune con bambini, e altri dieci minori non accompagnati. Molti dei Migranti sbarcati nella notte sono originari del Bangladesh. Sono in corso le operazioni di identificazione.