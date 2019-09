Il governo seppellisce il ddl Pillon su affido condiviso | mantenimento e bigenitorialità

Fonte : agi

(Di martedì 17 settembre 2019) Archiviato. Sono stati sufficienti 130 caratteri su Twitter per mandare in soffitta il disegno di legge Pillon che voleva riscrivere le norme sudiretto e garanzia di. La ministra Pd per le pari opportunità, la famiglia e le disabilità, Elena Bonetti, twitta: "Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto". Poche parole che segnano con evidenza la netta discontinuità con il precedentegialloverde e che di fatto servono ad accantonare il provvedimento del leghista Pillon, uno degli organizzatori del Family Day. Se mi hanno lasciato nel cassetto una copia del ddl #Pillon? Non mi sono informata ma per quanto mi riguarda resterà nel cassetto. pic.twitter.com/XQnSIlO42q — Elena Bonetti (@bonettiele) September 16, 2019 Un testo che ...

