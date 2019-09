Governo | la Bellanova difende il Ceta ma il rischio è serio Per l’ambiente e per noi

Pd : Bellanova - ‘sto con Renzi - non mette in crisi Governo ma lo rafforza’ (2) : (AdnKronos) – Quello di Renzi, sottolinea Bellanova nel suo post, “un progetto politico ambizioso. Guarda al futuro del Paese e dell’Europa, nel tentativo di interpretare e catalizzare quello che nella società italiana nasce e si muove e non trova più interlocutori competenti, affascinanti e credibili tra le forze politiche. Per questo la parola scissione è fuori luogo e pericolosa per interpretare quello che sta ...

Pd : Bellanova - ‘sto con Renzi - non mette in crisi Governo ma lo rafforza’ : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “Ho sempre detto in questi giorni che al momento opportuno avrei detto da che parte sto con la franchezza che mi caratterizza. Sto con Matteo Renzi”. Lo scrive su Facebook il ministro alle Politiche agricole Teresa Bellanova, dicendosi certa che il nuovo progetto politico capitanato dall’ex premier e già segretario dem “non mette in crisi il governo ma lo rafforza”. ...

Teresa Bellanova va con Matteo Renzi : "Sarà la mia capo-delegazione nel Governo" : Sarà Teresa Bellanova, ministro dell'Agricoltura, la "capo-delegazione nel governo" del nuovo partito di Matteo Renzi. Ad annunciarlo, nell'intervista a Repubblica, lo stesso ex segretario del Pd che ha così ufficializzato la scissione dal Nazareno. A seguirlo, ha precisato "saranno 30 parlamentari,

Teresa Bellanova - primo atto di Governo : bloccata la nomina dell'uomo di Gian Marco Centinaio : Il primo atto di governo di Teresa Bellanova, ministro delle Politiche agricole, è l'annullamento del Decreto ministeriale del 16 agosto, con il quale era stato nominato il direttore di Agea, Andrea Comacchio, per tre anni a partire dal 14 settembre. Quindi, fanno sapere dal ministero, l'attuale dir

Governo : Bellanova - ‘grazie a Renzi oggi esecutivo e non manifesti elettorali’ : Roma, 12 set. (AdnKronos) – “Sono vicina a Matteo Renzi ma sono stata valutata per il lavoro svolto. Di un nuovo partito ne discuteremo da qui alla Leopolda, ma qualunque decisione assumeremo non sarà in contrapposizione con il Pd. Ma vorrei ricordare che Matteo Renzi è la persona che ha permesso che oggi in Italia ci sia un Governo anziché i manifesti elettorali”. Così il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova (PD), ...

Conte2 - Fassina : “Bellanova vuole ratifica Ceta? LeU e M5s contrari. Il Governo non è monocolore Pd - che ha pure straperso elezioni” : “governo Conte bis? Sarà una maggioranza complicata“. Così il deputato di Liberi e Uguali, Stefano Fassina, risponde al giornalista Lanfranco Palazzolo (Radio Radicale) circa i suoi rapporti col Pd, partito che lasciò nel giugno del 2015. E spiega: “Nei giorni scorsi sono intervenuto sul ministro Paola De Micheli riguardo alla concessione autostradale ai Benetton, oggi sono dovuto intervenire sul ministro Bellanova che, con ...

Governo - Conte : “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione in Aula da Pd e M5s : Standing ovation della maggioranza,in Aula alla Camera, al passaggio del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sulle offese degli ultimi giorni sui social ad alcune ministre, tra cui Teresa Bellanova e Paola De Micheli. Non pochi gli applausi di solidarietà anche dai banchi dell’opposizione di centrodestra. L'articolo Governo, Conte: “Ignobili attacchi alle mie ministre Bellanova e De Micheli. Avete la mia vicinanza”. Ovazione ...

Governon : Cote sente Bellanova - solidarietà a ministro : Roma, 6 set. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte ha sentito oggi il ministro dell’Agricoltura, Teresa Bellanova, per esprimerle la sua solidarietà per le critiche social nei suoi confronti. Si apprende a fonti di palazzo Chigi. L'articolo Governon: Cote sente Bellanova, solidarietà a ministro sembra essere il primo su CalcioWeb.

Governo : Bellanova posta foto - ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ : Roma, 6 set. (AdnKronos) – “Visto che il blu di ieri ha elettrizzato molti, ho voluto provare con questa mise oggi, che ne dite? #vestocomevoglio oppure no? Secondo voi?”. Teresa Bellanova ironizza via Fb sulle polemiche sulla sua tenuta ieri al Quirinale e posta una foto in camicia a pois. L'articolo Governo: Bellanova posta foto, ‘e questa mise va bene? #vestocomevoglio’ sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Governo - la ministra Teresa Bellanova : "Quel vestito rispecchiava il mio stato d'animo". : La neoministra dell'Agricoltura risponde su Twitter alle critiche sull'abito sfoggiato al Quirinale e al titolo di studio. Arriva la solidarietà da destra a sinistra. Carfagna: "Chi la insulta si vergogni". Decaro: "Bellanova ha difeso i braccianti per tutta la vita e da ragazza...

Governo : Miccichè (Fi) - 'su Bellanova giudizio sospeso - vedremo come opererà' : Palermo, 6 set. (AdnKronos) - "Ministri plurilaureati sono stati capaci di massacrare il Paese, ma forse la terza media non è proprio il miglior biglietto da visita per un incarico di così grande responsabilità. Berlusconi mi fece attendere ben quattro legislature prima di concedermi quell’onore - a