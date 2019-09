Energia | Lega | urge decreto per accompagnare utenti mercato libero 2

Energia : Lega - urge decreto per accompagnare utenti mercato libero : Roma, 17 set. (AdnKronos) – “A due mesi dalla nostra interrogazione del 18 luglio in cui chiedevamo all’allora ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio chiarimenti su come intendesse supportare 19 milioni di utenti in vista del superamento delle tutele di prezzo nei mercati dell’elettricità e del gas, fissato attualmente al primo luglio 2020, ancora non abbiamo avuto risposta, ma soprattutto il ministero non ...