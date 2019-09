Colori capelli per l' autunno | spopolano lo Shadow Roots e il Marshmallow

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 17 settembre 2019) Tante le novità in dirittura d'arrivo sul frontediper l'. Tra le maggiori tendenze spiccano le sfumature dorate, ma anche il nuovissimo. Due novità perfette per tutte coloro che sono stanche del solito colore dimonocromatico. Le tendenze, per quanto riguarda l'imminente stagione fredda, permettono a tutte le donne di sbizzarrirsi con sfumature ed effetti super luminosi....

ValerioPagnotta : RT @KateFont73: @WomanWithPen @gloriaparveth @Maurizio62 @Peter_0T @PiramideRossa Il colore dei capelli e l'acconciatura non possono, a mio… - JTurandot : RT @HELP_shock: @quinonsischerza Stavo dicendo che non vado a guardare bene la foto della tue mani! Stavo dicendo che sono mani ben curate.… - JTurandot : RT @HELP_shock: @quinonsischerza Onestamente non è che vado a vedere i dettagli... però sono mani ben curate ehm i colori dei tu capelli no… -