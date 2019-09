Bimba di 10 anni nuota nel lago | parassita “mangia-cervello” le entra nel naso e la uccide

Uccidono la madre incinta davanti ai suoi occhi - Bimba di 2 anni fa qualcosa di incredibile : Una bimba di 2 anni è stata molto probabilmente la testimone oculare dell’omicidio della madre. L’omicidio si è consumato in una piccola cittadina della Georgia a Carroll County. Un killer, probabilmente introdotto nella casa della donna da una finestra, ha crivellato di colpi la povera ragazza. La donna, come racconta il Daily News, era incinta ed è stata uccisa alla presenza della figlia di soli 2 anni. Il killer si ...

Violenza sessuale su Bimba di 9 anni. Portata in una stanza e palpeggiata : Il brutale episodio sarebbe avvenuto nei primi giorni del mese di luglio. Le accuse nei suoi confronti sono pesanti, ma lui nega. Eppure la versione di F.F.P.,71 anni di Trepuzzi, non ha convinto il giudice per le indagini preliminari Giulia Pronto. Nei confronti dell'impuntato sono scattati così gli arresti domiciliari. L'ordinanza è stata eseguita nella mattina di venerdì 13 settembre dai Carabinieri del Comune in provincia di Lecce. L'uomo ...

Orrore nel retrobottega : 71enne palpeggia una Bimba di 9 anni : Tornata a casa, la piccola ha riferito tutto quanto alla madre. Le indagini dei carabinieri della stazione di Trepuzzi hanno portato all'arresto del 71enne, che continua a dichiararsi innocente. Stando alla sua versione dei fatti, la bambina indossava una maglietta che lasciava intravedere troppo il seno e lui aveva solo cercato di sistemarle l'abito Federico Garau ? Luoghi: ...

Londra - Bimba di 5 anni tenuta in vita dai macchinari. Medici voglio staccare la spina : i genitori si rivolgono all’Alta Corte britannica : Una macchina la tiene invita, ma per i Medici è ora di interrompere le cure. Il suo nome è Tafida Raqeeb, ha 5 anni, e dopo una trauma cerebrale è stata ricoverata in gravissime condizioni al Royal London Hospital di Londra. Il suo caso è finito al centro di una disputa legale in Gran Bretagna, arrivata davanti all’Alta Corte britannica: i genitori si sono opposti al parere dei dottori che vorrebbero staccare la spina. La madre e il padre ...

Déjà vu di una Bimba di 6 anni - nella vita passata era un uomo ucciso con un’ascia - la piccola è riuscita a far trovare lo scheletro di quell’uomo e far arrestare l’omicida : Una bimba di 6 anni di etnia Drusa è riuscita a far trovare lo scheletro di un uomo morto assassinato con un’ascia molti anni fa. La bimba ha detto che nella vita passata lei era quell’uomo che per motivi che non ricorda era stato ucciso da un amico con ascia e poi sepolto in un villaggio vicino a quello in cui ora abitava. La bimba abita in un villaggio nel medio oriente dove tutti credono nella reincarnazione. In particolare la ...

Bimba di 2 anni uccide la madre chiudendole il collo nel finestrino : Un giovane madre è morta per danni cerebrali dopo che la sua bambina di due anni le ha chiuso accidentalmente il collo nel finestrino dell'auto. Una tragica fatalità. Si, perché non c'è altro modo di definire le circostanze drammatiche, e a tratti paradossali, in cui Yulia Sharkom, una mamma di 21 anni, ha perso la vita proprio durante il giorno del suo compleanno. La triste vicenda, raccontata attraverso le pagine di The Sun, si è consumata a ...

Coltello contro Bimba di 2 anni per rapinare la madre : preso tunisino : "Dammi la borsa o le faccio del male", e il tunisino fugge con la borsetta della donna, mentre a bordo del mezzo pubbliuco nessuno si accorge di quanto accaduto: in manette il responsabile, che resta dietro le sbarre anche dopo il giudizio direttissimo.Resta nel carcere di Ancona, dopo il giudizio direttissimo, il 60enne tunisino che ha minacciato con un Coltello una bambina di 2 anni per estorcere del denaro alla madre. L'episodio si è ...

Tragedia in Tunisia - Bimba italiana di 10 anni perde la vita in un incidente stradale : Tremendo incidente stradale ad Hammamet, in Tunisia: pulmino travolge taxi con a bordo una famiglia italiana. A causa del violento impatto ha perso la vita Giulia P., di soli dieci anni: lievemente feriti entrambi i genitori e il fratellino più piccolo. L'incidente e la corsa in ospedale I fatti si sono verificati nella giornata di sabato, 7 settembre 2019, ad Hammamet, località costiera tunisina situata a sud-est di Cap Bon. Giulia stava ...

Per i medici era stitica - Bimba di tre anni muore per un cancro raro : “Rimandata a casa 11 volte dall’ospedale” : “Da mamma sentivo che c’era qualcosa di più grave, ero preoccupata, non potevo credere che fosse solo un problema di stitichezza“. Così si è sfogata ai tabloid britannici Ellish Flanagan, la mamma della bambina di tre anni morta di una rara forma di tumore a causa di un’errata diagnosi dei medici. La piccola Aoife Flanagan-Gibb, originaria dell’Essex, nel Regno Unito, si lamentava continuamente e aveva difficoltà ad ...

Incidente mentre è in vacanza con i genitori in Tunisia - muore una Bimba italiana di 10 anni : La piccola, che viveva in Brianza insieme ai genitori, stava tornando da un’escursione insieme alla famiglia

“È solo stitica” - per 11 volte mandata a casa dai medici : Bimba di 3 anni muore di cancro : Il terribile riconto del madre della piccola Aoife, una bambina britannica morta soli 3 anni a causa di un tumore alle cellule germinali dello stomaco diagnosticato tropo tardi dai medici a cui la famiglia si era rivolta più volte dopo i malesseri della piccola.Continua a leggere

Iran - Bimba di 11 anni sposa un ragazzo di 22 : il tribunale intervenire per annullare le nozze : Hanno fatto il giro del mondo le immagini del matrimonio celebrato in Iran tra una bambina di 11 anni e un ragazzo di 22. L'indignazione e le polemiche suscitate dal filmato hanno fatto sì che il tribunale locale, della provincia meridionale di Kohgiluyeh e Buyer Ahmad, intervenisse per annullare le nozze: "Ci siamo resi conto che la piccola, data la giovane età, era ancora poco consapevole".Continua a leggere

USA - Bimba di 2 anni scomparsa. La polizia la trova morta : era stata rapita dall’amante del padre : Il corpicino di Nalani Johnson, 2 anni, è stato rinvenuto a Penn Hills, nello Stato USA della Pennsylvania sabato scorso. Dopo una serie di accuse reciproche tra il padre e l'amante, la polizia ha arrestato la donna, Sherena Nancy. "Il padre mi aveva detto di venderla per 10mila dollari", avrebbe provato a spiegare la 25enne.Continua a leggere

Tetano - fuori pericolo Bimba di 10 anni figlia di genitori no vax a Verona : ha rischiato di morire : Contratto il Tetano, perchè non vaccinata dai genitori no vax, aveva rischiato di morire, ma ora la bambina di Verona di 10 anni ha lasciato la terapia Intensiva dell'ospedale scaligero...