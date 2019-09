Bibbiano : Salvini - 'non taceremo mai' : Roma, 17 set. (AdnKronos) - "Ci vogliono mettere il bavaglio su Bibbiano, ci vogliono dire di non parlare dei bambini rubati alle famiglie. Non tacerò mai, quando qualcuno ruba un bambino alla sua mamma e al suo papà commette un delitto, come un omicidio, un furto di affetto, di fiducia, di cuore, d

La storia della bambina sul palco con Salvini (che non era di Bibbiano) : L’hanno chiamata, quasi tutti e subito, la bambina di Bibbiano. In realtà non è del paese del reggiano al centro dell’inchiesta sui falsi affidi la bimba apparsa sul palco di Pontida in braccio al leader leghista Matteo Salvini. La bimba, Greta, vive in Lombardia. Salvini, dal palco, l’ha presentata come una «bellissima bambina con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma». Non ha nominato espressamente l’inchiesta di ...

Salvini - il caso dei bambini sul palco di Pontida : Greta non è di Bibbiano - ma di un comune del Comasco governato dalla Lega : “Facciamo passare davanti i bimbi e le mamme e i papà e fra i bimbi c’è anche Greta, se non sbaglio (…). Greta è questa splendida ragazza con i capelli rossi che dopo un anno è stata restituita alla mamma. Mai più bambini rubati alle loro famiglie. Mai più bambini rubati alle mamme e ai papà. Mai più bimbi come merce”. Matteo Salvini ha chiuso il suo intervento sul palco di Pontida portando sul palco alcuni bambini con i ...

Salvini : "Bimba sul palco? Chi se ne frega". Lucarelli : "Quella bambina non era di Bibbiano" : La bambina che Matteo Salvini ha portato sul palco di Pontida dicendo che era una di quelle che era state strappate ai genitori è davvero di Bibbiano? Era quella che teneva in braccio il leader della Lega? Si chiama davvero Greta o il nome è stato scelto per contrapporla a Greta Thunberg? Sono solo alcune delle domande che in tanti si sono posti all'indomani della festa della Lega a Pontida, dove, a un certo punto, sono spuntati sul palco dei ...

