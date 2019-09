Alyssa Milano e Holly Marie Combs di Streghe in Grey’s Anatomy – Settimana delle reunion

Grey’s Anatomy 16 : arrivano Alyssa Milano e Holly Combs da Streghe : Spoiler Grey’s Anatomy 16: Alyssa Milano e Holly Combs guest star del terzo episodio Da quando, circa un mese fa, Krista Vernoff ha annunciato il possibile ritorno di uno dei personaggi storici di Grey’s Anatomy, il web è stato invaso dalle teorie più disparate circa l’identità del medico che avrebbe calcato nuovamente i corridoi del Grey-Sloan Memorial. Un’attesa spasmodica che ha raggiunto il suo culmine nella serata ...

Grey's Anatomy incontra le Streghe : Holly Marie Combs ed Alyssa Milano insieme in un episodio : Grey's Anatomy diventa paranormale? Beh, c'è da dire che in sedici anni alcune storyline si sono avvicinate molto all'inverosimile (e forse, alcune, lo erano proprio), ma il 10 ottobre 2019 il medical drama della Abc diventerà per una puntata un po' più... Charmed.Ebbene sì, in quel del Grey Sloan Memorial sono riusciti a realizzare un episodio che non mancherà di fare contenti i fan di un'altra serie tv, ovvero Streghe. Non stiamo parlando ...

Grey’s Anatomy 16 incontra Streghe - Alyssa Milano e Holly Marie Combs nella nuova stagione (foto) : Mentre tutti si aspettavano che ABC annunciasse un ritorno di un volto storico della serie nella nuova stagione, arriva la notizia di due guest star d'eccezione in Grey's Anatomy 16: si tratta delle interpreti di Streghe Alyssa Milano e Holly Marie Combs, per gli affezionati alla serie fantasy degli anni Novanta/Duemila le Streghe buone Phoebe e Piper Halliwell. I profili social di Grey's Anatomy avevano annunciato lunedì 16 settembre di ...

Alyssa Milano - l’attrice di Streghe rivela : ‘Ho abortito due volte’ : Le donne hanno il diritto di ricorrere all’aborto: è questo il pensiero che Alyssa Milano vuole veicolare, così come tante sue altre colleghe tra cui Milla Jovovich, con un’intervista rilasciata a People. L’attrice, volto di serie tv come Melrose Place e Streghe, confessa di essersi trovata lei stessa per ben due volte nella situazione di dover decidere se abortire o meno. Correva l’anno 1993, Alyssa aveva 20 anni e aveva ...

Alyssa Milano : “Ho abortito due volte - non ero attrezzata per fare la madre” : In un’intervista a People, Alyssa Milano difende il diritto delle donne di ricorrere all’aborto, un tema ancora oggi delicatissimo in ogni parte del mondo. L’attrice di Streghe confessa di avere lei stessa abortito due volte quando era molto giovane. Una scelta sofferta ma ragionata. Era il 1993 e la Milano aveva appena 20 anni: “Sapevo di non essere attrezzata per fare la madre, quindi ho scelto di abortire per due volte. È stata una mia ...

Il dramma di Alyssa Milano di Streghe : “Ho abortito due volte - non ero pronta” : Attrice, imprenditrice, attivista per i diritti umani, oggi Alyssa Milano è mamma di due bambini, ma ha rivelato di essere ricorsa all'aborto per due volte anni prima di debuttare in Streghe, la serie che l'ha consacrata a star del piccolo schermo. Nel 1993, cinque anni prima di esordire nei panni del suo ruolo più celebre, quello di Phoebe Halliwell nella serie fantasy sul trio di sorelle Streghe di San Francisco, l'attrice è rimasta ...

Alyssa Milano confessa : "ho abortito due volte - non ero attrezzata per fare la madre" : 46enne storica Phoebe Halliwell nella serie tv Streghe, Alyssa Milano è diventata mamma nel 2011, con la nascita di Milo Thomas, e nel 2014, con l'arrivo di Elizabella Dylan. Ma in precedenza, negli anni '90, la diva aveva abortito.A confessarlo la stessa attrice, via podcast 'Alyssa Milano: Sorry Not Sorry', come riportato da People. Era il 1993, la Milano aveva appena 20 anni, era felicemente fidanzata ("Mi ero innamorata per la prima ...

Alyssa Milano : "Non ero attrezzata per fare la madre - così ho abortito due volte" : “Sapevo di non essere attrezzata per fare la madre, quindi ho scelto di abortire per due volte”, a confessarlo è Alyssa Milano, attrice divenuta celebre per la sua interpretazione nella serie tv “Streghe”. Lo riporta People.L’artista 46enne, durante l’ultima puntata del suo podcast “Alyssa Milano: Sorry Not Sorry”, ha dichiarato di aver voluto interrompere due gravidanze più ...