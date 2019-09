Adinolfi | “Quello di Renzi è un capolavoro tattico”

Fonte : romadailynews

(Di martedì 17 settembre 2019): “Quello diè untattico per i suoi interessi personali, ma è imbarazzante che non vi sia la minima motivazione politica alla base della sua decisione. Con questa mossasi prende in mano la golden share del governo, sarà lui a decidere fin quando vivrà e quando morirà questo governo. Tutto il percorso dei gemelli siamesi Matteo,e Salvini, è intriso solo della smania di potere incondizionato, loro idee per il Paese non ne hanno” Mario, Pres. del Popolo della famiglia, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sulla scissione didal PD. “E’ l’ennesimotattico di. Sul piano della tattica la mossa è intelligente per i suoi ...

