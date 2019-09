Violenze e estorsioni | arrestati capi ultrà Juve La ricattavano perché aveva tolto i

Estorsioni e Violenze per avere i biglietti - arrestati 12 capi ultrà della Juve : Operazione della polizia con perquisizioni in diverse città. Accuse anche di associazione a delinquere e autoriciclaggio

Violenze - estorsioni e stupri in comunità : fermati 4 minorenni a Nuoro : Federico Garau Il branco prendeva di mira sia gli operatori, aggrediti e minacciati di morte, che i coetanei considerati più deboli: un ragazzino autistico è stato seviziato e costretto a chiedere l'elemosina, mentre una minorenne ha subìto abusi sessuali Sono finiti in stato di fermo quattro minorenni che per lungo tempo hanno tenuto in ostaggio educatori ed altri ragazzi ospiti di una comunità di recupero in provincia di ...