Processo per direttissima | significato | quando avviene e il caso del furto

L'arresto di Marco Carta per furto - il cantante chiede il Processo abbreviato : Il furto di magliette di marca è avvenuto il 31 maggio alla Rinascente di Milano. Nelle scorse settimane il pm Nicola Rossato ha acquisito le immagini delle telecamere e ha sentito come testimoni alcuni dipendenti del negozio che si aggiungono ad altri testi già ascoltati

Marco Carta chiede il rito abbreviato per il Processo sul furto di t-shirt : prima udienza il 20 settembre : Marco Carta ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato nel processo che lo vede imputato assieme ad un’amica per il furto di magliette avvenuto il 31 maggio scorso alla Rinascente di Milano. La prima udienza si terrà il prossimo 20 settembre al Tibunale di Milano: il cantante era stato arrestato ma il suo arresto poi non fu convalidato dal giudice. L’istanza di abbreviato (processo a porte chiuse sulla base degli atti raccolti e con ...

Franco Bechis umilia Luigi Di Maio : "Fora - il nome del Pd per l'Umbria - è a Processo per frode" : "Mi piacerebbe chiedere a Luigi Di Maio se il candidato civico per l'Umbria a cui pensa è quello già lanciato dal Pd. Perché si chiama Fora, ma rischia di finire dentro visto che dalla scorsa settimana è a processo per frode nelle forniture alle mense scolastiche di Perugia...". Franco Bechis replic

Processo Drefgold - il trapper si difende in tribunale : 'Non ho bisogno di spacciare' : Il 12 settembre 2019, presso il tribunale di Milano, si è tenuta la prima udienza del Processo che vede imputato Drefgold, all'anagrafe Elia Specolizzi. Il trapper è accusato di spaccio, dato che il mese scorso gli agenti del commissariato di Rho, guidati dal dirigente Maria Antonietta Scrinci, hanno rinvenuto nella sua abitazione milanese circa 100 grammi di marijuana e 12mila euro in contanti. Drefgold in aula per la prima udienza Circostanze ...

Secondo i benchmark il Processore Apple A13 Bionic è superiore a Snapdragon 855+ : Il nuovo processore Apple A13 Bionic di iPhone 11 è decisamente più performante di Snapdragon 855+, Secondo quanto riporta Geekbench. L'articolo Secondo i benchmark il processore Apple A13 Bionic è superiore a Snapdragon 855+ proviene da TuttoAndroid.

Le asportano lo stomaco per errore : "Ero uno scheletro" | 2 chirurghi a Processo : E' accaduto nel 2016 ad una 53enne e per quell'operazione non necessaria, secondo la Procura di Monza, sono finiti a processo due chirurghi dell'Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni.

Processo acqua del Gran Sasso - aperte e subito chiusa prima udienza : Teramo - Questa mattina si è aperto al Tribunale di Teramo il Processo penale a carico dei vertici di Strada dei Parchi SpA, INFN e Ruzzo Reti SpA a seguito dell’incidente dell’8 e 9 maggio 2017 che portò al divieto di consumo di acqua per quasi due giorni per il territorio della provincia di Teramo. Dopo l'apertura vi è stato il deposito delle istanze per la costituzione di parte civile da parte di 14 soggetti (associazioni ...

Roma - a Processo Manlio Cerroni e altri sette per gestione abusiva di rifiuti e frode : Nove mesi fa aveva incassato un’assoluzione dopo che i giudici erano stati quasi otto ore in camera di consiglio. Ma per l’imprenditore Manlio Cerroni e per altri sette imputati è arrivato un nuovo rinvio a giudizio. Lo ha deciso il gup di Roma accogliendo la richiesta del pm Alberto Galanti che aveva chiesto invocato il processo per reati che vanno, a seconda delle posizioni, dalla gestione abusiva di rifiuti, all’abuso d’ufficio, ...

Sesto San Giovanni - le tolgono lo stomaco “per errore” : due chirurghi a Processo per lesioni colpose. Pm : “Esami mal interpretati” : Ha vissuto senza stomaco, da anni, “per errore”, ma la valutazione medica era “totalmente sbagliata”. Per questo due medici – primo e secondo chirurgo – dell’Irccs Multimedica di Sesto San Giovanni sono finiti a processo. Vittima dell’ipotetico caso di malasanità è una donna di 53 anni, sottoposta il 4 aprile 2016 a un intervento di gastrectomia totale dopo una diagnosi di tumore maligno. A ...

Strage di Erba - la Cassazione rinvia ai giudici di Como l’istanza di revisione del Processo per un vizio di forma : Per un vizio formale, la Cassazione ha accolto la richiesta dei legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi – condannati all’ergastolo per la Strage di Erba – di trasmettere alla Corte di Assise di Como la richiesta della difesa di nuovi accertamenti. I giudici di Como, lo scorso aprile, si erano opposti alle istanze di accesso ai server delle intercettazioni, e a quelle di acquisire un cellulare Motorola ed esaminare dei reperti biologici. ...

Vigilessa inventava multe per punire i suoi "nemici". Sospesa - subirà un Processo : Una Vigilessa di 41 anni di Piombino (Livorno) è stata rinviata a giudizio. Tra le sue vittime anche la vicina di casa, il cui cane abbaiava troppo multe contravvenzioni Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/09/12/inventava-multe-per-punire-i-suoi-nemici-Vigilessa-a-processo/Si inventava le multeper punire i ...

