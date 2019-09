Piccolo Giro dell’Emilia 2019 | Manuele Tarozzi profeta in patria per #inEmiliaRomagna

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) Sono trascorsi esattamente 10 anni dall’ultima volta che un emiliano-romagnolo arrivasse in trionfo nel, l’ultima conquista fu del faentino Alberto Contoli, ex-professionista oggi direttore sportivo in casaCycling Team. La classica di fine stagione torna nuovamente a parlare italiano, con accento romagnolo, il finale incorona. Grazie ad una splendida azione da finisseur, il portacolori delCycling Team, ha primeggiato in solitaria sul traguardo, anticipando lo sprint e staccando le ruote veloci del gruppo. Lo scalatore faentino, classe 1998, ha ottenuto il suo secondo successo stagionale, dopo la vittoria in terra toscana aldelle Valli Aretine. Seconda e terza posizione del podio occupate dai due alfieri del team Casillo-Maserati, con Filippo Tagliani che precede Yuri Colonna. Oltre un ...

