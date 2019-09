Migranti | tre fermi a Messina per tratta di esseri umani e tortura

Torture e violenze sessuali sui Migranti : il racconto dell'orrore - tre fermi : Con l'accusa di tortura - è la prima volta che questo reato viene applicato in Italia - la Dda di Palermo e la Procura di...

Migranti : Patronaggio sui tre fermi - 'crimini contro umanità - agire a livello internazionale' : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - "In relazione al fermo di tre cittadini extracomunitari indiziati di avere preso parte ad atti di tortura all'interno di un illegale centro di detenzione libico in danno di Migranti, esprimo soddisfazione per il lavoro investigativo svolto dalla Squadra mobile di Agrig

Migranti : contestato per la prima volta il reato di tortura - tre fermi : Palermo, 16 set. (AdnKronos) - Con l'accusa di tortura - è la prima volta che questo reato viene applicato in Italia - la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento hanno disposto il fermo di tre Migranti ospiti dell'hotspot di Messina. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, tratta di es

Migranti : Patronaggio sui tre fermi - ‘crimini contro umanità - agire a livello internazionale’ : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – “In relazione al fermo di tre cittadini extracomunitari indiziati di avere preso parte ad atti di tortura all’interno di un illegale centro di detenzione libico in danno di Migranti, esprimo soddisfazione per il lavoro investigativo svolto dalla Squadra mobile di Agrigento sotto il coordinamento dell Procure di Agrigento e Palermo”. Lo ha detto all’Adnkronos il Procuratore capo ...

Migranti : torture e violenze sessuali sui profughi in Libia - tre fermi a Messina : A riconoscere e denunciare i carcerieri sono state alcune delle vittime. I tre gestivano per conto di una organizzazione criminale un campo di prigionia a Zawyia

Migranti : contestato per la prima volta il reato di tortura - tre fermi : Palermo, 16 set. (AdnKronos) – Con l’accusa di tortura – è la prima volta che questo reato viene applicato in Italia – la Dda di Palermo e la Procura di Agrigento hanno disposto il fermo di tre Migranti ospiti dell’hotspot di Messina. Devono rispondere dei reati di sequestro di persona, tratta di esseri umani e tortura. I fermi sono stati eseguiti dalla Squadra mobile di Agrigento, guidata dal vicequestore ...

Migranti : Viminale chiama sindaco Lampedusa - 'entro 48 ore oltre 100 trasferimenti dall'isola' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - Nelle prossime 48 verranno trasferiti almeno cento Migranti ospiti al momento dell'hotspost di Lampedusa. Lo ha assicurato, con una telefonata, il Viminale al sindaco dell'isola Salvatore Martello. Solo oggi sono stati tre gli sbarchi autonomi di Migranti sull'isola, o

Migranti : Viminale chiama sindaco Lampedusa - ‘entro 48 ore oltre 100 trasferimenti dall’isola’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Nelle prossime 48 verranno trasferiti almeno cento Migranti ospiti al momento dell’hotspost di Lampedusa. Lo ha assicurato, con una telefonata, il Viminale al sindaco dell’isola Salvatore Martello. Solo oggi sono stati tre gli sbarchi autonomi di Migranti sull’isola, oltre agli 82 naufraghi appena arrivati dalla Ocean Viking a Lampedusa e il centro di accoglienza è al collasso. L'articolo ...

Migranti : Viminale chiama sindaco Lampedusa - ‘entro 48 ore oltre 100 trasferimenti dall’isola’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – Nelle prossime 48 verranno trasferiti almeno cento Migranti ospiti al momento dell’hotspost di Lampedusa. Lo ha assicurato, con una telefonata, il Viminale al sindaco dell’isola Salvatore Martello. Solo oggi sono stati tre gli sbarchi autonomi di Migranti sull’isola, oltre agli 82 naufraghi appena arrivati dalla Ocean Viking a Lampedusa e il centro di accoglienza è al collasso. ...

Ocean Viking non entrerà in porto - deciso trasbordo Migranti. Sindaco Lampedusa - accoglienti ma non stupidi : La nave Ocean Viking non entrera' nel porto di Lampedusa ma sara' effettuato il trasbordo degli 82 migranti sulle motovedette di Guardia di Finanza e Guardia Costiera e da la' saranno trasportati sulla terraferma. La decisione e' stata presa per non rischiare disagi e limitazioni nell'operativita' del porto e del vicino aeroporto. Dura la reazione del Sindaco di Lampedusa e Linosa, Salvatore Martello. "La nave era piu' vicina a porto ...

Migranti : Morra - 'mentre noi aiutiamo navi ong continuano sbarchi su barche private' : Palermo, 14 set. (AdnKronos) - "Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c'è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità". Lo ha detto all'Adnkro

Migranti : Morra - ‘mentre noi aiutiamo navi ong continuano sbarchi su barche private’ : Palermo, 14 set. (AdnKronos) – “Mentre noi prestiamo accoglienza alle navi delle ong, ci sono sbarchi in porti che avvengono su imbarcazioni private e soprattutto c’è una rotta di terra dai Balcani, che tutti dimenticano. Per cui il problema va indagato nella sua complessità”. Lo ha detto all’Adnkronos Nicola Morra, Presidente della Commissione nazionale antimafia, a Palermo per l’inaugurazione ...

Alan Kurdi non può entrare nelle acque italiane : 5 Migranti ancora a bordo da 10 giorni. Ocean Viking salva altre 34 persone : “L’Italia è stata la prima a rispondere: la nave non è autorizzata ad entrare in acque italiane”. La Alan Kurdi, nave della ong Sea Eye che dal 31 agosto è al largo di Malta, dà conto della risposta delle autorità italiane alla richiesta dell’imbarcazione di entrare in un porto sicuro. Una richiesta negata – e che è stata rivolta anche a Francia, Spagna e Portogallo – come prevede il decreto Sicurezza bis. A ...

Migranti : altri tre naufraghi evacuati da Alan Kurdi - a bordo ne restano 5 : Palermo, 9 set. (AdnKronos) - altri tre naufraghi a bordo della Alan Kurdi sono stati evacuati per motivi sanitari. restano a bordo solo in cinque dei 13 soccorsi in mare. Come spiega la ong Sea eye su Twitter: "Nella notte tre giovani ospiti sono stati evacuati. Malta sembra aspettare che le person