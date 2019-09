Marco Carta | chiesto il rito abbreviato per il furto alla Rinascente

Marco Carta - colpo di scena dopo il noto fattaccio delle tshirt : A pochi mesi dall’arresto all’uscita della Rinascente in Piazza del Duomo a Milano, arriva novità sul processo Marco Carta. È notizia di poco fa che il cantante ha scelto di essere processato con rito abbreviato il cantante Marco Carta, imputato a Milano, assieme ad un’amica, per un furto di magliette avvenuto il 31 maggio alla Rinascente. Furto per il quale era stato arrestato, arresto poi non convalidato dal giudice.\\ L’istanza di abbreviato ...

Marco Carta chiede il rito abbreviato per il processo sul furto di t-shirt : prima udienza il 20 settembre : Marco Carta ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato nel processo che lo vede imputato assieme ad un’amica per il furto di magliette avvenuto il 31 maggio scorso alla Rinascente di Milano. La prima udienza si terrà il prossimo 20 settembre al Tibunale di Milano: il cantante era stato arrestato ma il suo arresto poi non fu convalidato dal giudice. L’istanza di abbreviato (processo a porte chiuse sulla base degli atti raccolti e con ...

Uomini e Donne - Marco Cartasegna torna in tv : “Giornata importante” : Marco Cartasegna dopo Uomini e Donne torna di nuovo in tv: ecco dove lo vedremo Marco Cartasegna è stato un tronista di Uomini e Donne e poi protagonista delle pagine di cronaca rosa per il fidanzamento con Soleil Sorgè. Marco era sul trono accanto a Luca Onestini e proprio con lui Soleil è stata paparazzata […] L'articolo Uomini e Donne, Marco Cartasegna torna in tv: “Giornata importante” proviene da Gossip e Tv.

Paola Caruso fa una dedica al figlio : il commento di Marco Carta : Marco Carta commenta la dedica di Paola Caruso al figlio Michelino La showgirl Paola Caruso ha emozionato tutti. Oggi è un giorno speciale per il figlio Michelino, compie i suoi primi sei mesi di vita, e la Caruso ha voluto fargli una dedica sul suo profilo Instagram pubblicando una foto del piccolo vicino ad un peluche: “Oggi sono sei mesi… sei mesi di un amore indescrivibile. Sei mesi in cui ho trovato il senso della mia vita. Ti ...

Giulia Salemi : perché è stata scartata a Uomini e Donne e come è nata la storia con Marco Ferri : perché Giulia Salemi non è stata scelta come nuova tronista di Uomini e Donne Giulia Salemi poteva diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. Dopo la delusione avuta con Francesco Monte, l’italo-persiana era pronta a mettersi in gioco alla corte di Maria De Filippi. Ma all’ultimo la redazione ha deciso di scartare l’ex concorrente […] L'articolo Giulia Salemi: perché è stata scartata a Uomini e Donne e come è nata la ...

Giulia Salemi : scartata da Uomini e Donne e voci di flirt con Marco Ferri (RUMORS) : Il numero di "Chi" che è uscito oggi, mercoledì 28 agosto, regala due interessanti gossip su un personaggio molto amato dal pubblico: Giulia Salemi. Pare che il chiacchierato arrivo dell'influencer sul trono di Uomini e Donne, sia stato bloccato dagli addetti ai lavori dopo aver visto il suo provino non molto convincente. Secondo i bene informati, però, la ragazza si starebbe già consolando con un caro amico di Francesco Monte: Marco Ferri. La ...

Giulia Salemi scartata a Uomini e Donne : flirt con Marco Ferri : Giulia Salemi non sarà la nuova tronista di Uomini e Donne Nessun Trono per Giulia Salemi. Dopo il Grande Fratello Vip l’italo-persiana non diventerà la nuova tronista di Uomini e Donne. Stando a quello che rivela il settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 28 agosto, la giovane sarebbe stata scartata dalla redazione di […] L'articolo Giulia Salemi scartata a Uomini e Donne: flirt con Marco Ferri proviene da Gossip e Tv.

Amici - Grazia Di Michele picchia duro : "Alessandra Amoroso e Mahmood talenti - Marco Carta un fenomeno tv" : "Un fenomeno più televisivo che artistico". Grazia Di Michele, ex professoressa di Amici, colpisce durissimo Marco Carta, suo ex allievo con cui, anche in diretta nell'edizione del talent poi vinta dal cantante sardo, non mancarono screzi. Intervistata da Vanity Fair, la Di Michele spiega: In Marco

Marco Carta/ Grazia Di Michele attacca l'ex allievo : 'Fenomeno tv più che musicale' : Marco Carta in vacanza, intanto la sua ex insegnante Grazia Di Michele gli lancia una frecciatina: "Credo sia un fenomeno più tv che prettamente artistico'

Marco Carta pronto per il matrimonio con Sirio : scelta la location : Marco Carta sposa Sirio Campedelli: scelto il luogo del matrimonio La storia d’amore tra Marco Carta e Sirio procede a gonfie vele. Attualmente i due si stanno godendo qualche giorno insieme di puro relax. Qualche settimana fa il settimanale Oggi, nella rubrica ‘Ah, saperlo’ curata da Alberto Dandolo, aveva lanciato la bomba del futuro matrimonio tra Marco Carta e Sirio. A distanza di qualche giorno da quel gossip, è arrivata ...

Giulia Salemi - tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna : il post : Giulia Salemi, arriva tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna: il post dell’ex di Monte Nelle scorse ore il gossip attorno a Giulia Salemi è tornato ad accendersi, sussurrando di un possibile flirt in corso tra lei e Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne. A far drizzare le antenne della cronaca rosa […] L'articolo Giulia Salemi, tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna: il post proviene da Gossip e Tv.