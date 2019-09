Malati di Alzheimer e caregiver in coro per riannodare i fili della memoria

Alzheimer : 66 mila Malati in Veneto (4) : (AdnKronos) - “L’Alzheimer Fest è un evento di festa nel quale si festeggiano le persone, non certo la malattia – spiega l’assessore Lanzarin – Gli eventi e le iniziative in programma a Treviso, tra musica e arte, medicina e poesia, cucina e laboratori creativi, faranno toccare con mano che Alzheime

Alzheimer : 66 mila Malati in Veneto (3) : (AdnKronos) - “L’Alzheimer Fest è un evento importante per il Veneto – sottolinea l’assessore Lanzarin – perché consente di fare il punto su quanto in questa regione si è fatto e si sta facendo per sostenere malati e famiglie: da oltre vent’anni il Veneto può vantare un centro avanzato di ricerca su

Alzheimer : 66 mila Malati in Veneto (2) : (AdnKronos) - Da venerdì 13 a domenica 15 settembre a Treviso sono un centinaio gli eventi in programma nel parco Sant’Artemio (un tempo sede manicomiale e ora restituito a nuova vita), in piazza dei Signori e in piazza San Parisio, tra incontri culturali, concerti e spettacoli, maratone letterarie

Alzheimer : 66 mila Malati in Veneto (4) : (AdnKronos) – ‘L’Alzheimer Fest è un evento di festa nel quale si festeggiano le persone, non certo la malattia ‘ spiega l’assessore Lanzarin ‘ Gli eventi e le iniziative in programma a Treviso, tra musica e arte, medicina e poesia, cucina e laboratori creativi, faranno toccare con mano che Alzheimer e demenze non cancellano la vita e le emozioni e che le migliori strategie per contrastare una patologia ...

Alzheimer : 66 mila Malati in Veneto : Venezia, 11 set. (AdnKronos) – Approda per la prima volta in Veneto l’Alzheimer Fest, originale contenitore di eventi e manifestazioni che per tre giorni , dal 13 al 15 settembre, riunisce a Treviso, nel parco Sant’Artemio e nelle principali piazze della città, il mondo sociale e sanitario che ruota attorno al problema demenze, di cui quella di Alzheimer è forse la più nota e tenuta. Sono circa 5 mila le persone attese ...

Ragusa : violenze e maltrattamenti a Malati di Alzheimer in casa riposo - arrestate tre donne : Palermo, 27 lug. (AdnKronos) – La Polizia di Stato di Ragusa ha arrestato tre donne per maltrattamenti ai danni di anziani, ospiti di una casa di riposo di Ragusa. La Procura della Repubblica di Ragusa, analizzate le “gratuite e inaudite violenze verbali e fisiche ai danni degli anziani”, ha richiesto ed ottenuto la misura cautelare nei confronti delle indagate. La Squadra Mobile, grazie ad una segnalazione, ha ...

Ragusa : violenze e maltrattamenti a Malati di Alzheimer in casa riposo - arrestate tre donne (2) : (AdnKronos) - Alle 5 del mattino le tre indagate erano già insieme ai poliziotti che le hanno condotte presso gli uffici della Squadra Mobile dove la Polizia Scientifica ha effettuato il fotosegnalamento. Dopo le notifiche dei provvedimenti a loro carico, due delle indagate sono state sottoposte agl

