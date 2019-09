La bambina di Bibbiano non è di Bibbiano?

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 16 settembre 2019) “Mi comunica un magistrato che laGreta portata da Salvini sul palco di Pontida non è menzionata nell’ordinanza del gip di Reggio Emilia riguardante il ‘caso’. Inoltre il suo caso non sarebbe stato neppure tra quelli seguiti dai Servizi Sociali della Val d’Enza”. Lo scrive su Twitter Selvaggia Lucarelli, tornando sul caso legato alla presenza di una, Greta, sul palco di Pontida, accanto a Matteo Salvini.Poco dopo, un altro messaggio. “Confermo tutto perché ho parlato con la madre. Ladi Pontida non c’entra nulla con. Vive in Lombardia e le case famiglia a cui fu affidata erano a Varese e Como. Salvini ha strumentalizzatoe i bambini in modo indegno”, ribadisce.Anche il leader della Lega si esprime nuovamente sulla vicenda con un cinguettio: “Ringrazio questa mamma ...

