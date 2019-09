Inter-Slavia Praga | streaming e tv | dove vedere la Champions League

Inter-Slavia Praga - le probabili formazioni : Lautaro Martinez e Lukaku sfidano i cechi : Inter-Slavia Praga, probabili formazioni – Torna a suonare la musichetta della Champions League. A San Siro va in scena Inter-Slavia Praga. Debutto europeo per la nuova Inter di Conte, che arriva al grande appuntamento dopo aver vinto tre partite in campionato. Punteggio pieno per i nerazzurri, frutto delle vittorie contro Lecce, Cagliari e Udinese. Lo Slavia Praga è più avanti nella preparazione, avendo iniziato prima il campionato. ...

Inter-Slavia Praga - Champions League : programma - orari e tv. Le probabili formazioni : La giornata di domani segnerà il ritorno della Champions League per l’edizione 2019-2020: a darle il via sarà anche l’Inter contro lo Slavia Praga. Da quando la manifestazione ha assunto il suo nome attuale, per i nerazzurri è la tredicesima partecipazione alla fase a gironi, mentre si tratta della seconda volta, dopo l’annata 2007-2008, per i cechi, vincitori del titolo nazionale nel 2019 e sempre lo scorso anno giunti ai ...

Biglietti Inter-Slavia Praga - come acquistare i tickets per la sfida di Champions del 17 settembre : Martedì 17 settembre alle ore 18.55 l’Inter farà il suo debutto stagionale in Champions League, affrontando i cechi della Slavia Praga. Allo stadio San Siro andrà in scena una partita in cui i nerazzurri non potranno permettersi passi falsi e dovranno assolutamente conquistare i tre punti, vista la difficoltà del girone, in cui affronteranno poi Barcellona e Borussia Dortmund. La squadra di Antonio Conte è pronta a continuare il suo ruolino di ...

Champions League : Inter-Slavia Praga in tv su Sky martedì 17 settembre : Lo Slavia Praga sarà il primo avversario dell’Inter in Champions League. La stagione europea dei nerazzurri comincerà a San Siro martedì 17 settembre 2019. I ragazzi di Antonio Conte, che hanno iniziato con due vittorie in campionato, riceveranno la squadra di Jindrích Trpišovský. Si tratterà di un avversario abbordabile in confronto a Barcellona e Borussia Dortmund, presenti nel Gruppo F. Il fischio d’inizio sarà fissato alle ore 18.55, con ...