Gli ultras Juventus a Pairetto | «Diremo a Report di quando Agnelli e Marotta hanno

Juventus - così Gli ultras imponevano la “forza intimidatrice” : tifosi costretti a lasciare il loro posto e striscioni proibiti anche in gradinata : Venivano cacciati dai loro posti in Curva Sud perché la zona doveva essere occupata dagli ultras, che decidevano anche se e quando si potevano intonare i cori per incitare la squadra. Mentre gli Juventus club in arrivo da tutta Italia erano spesso costretti a togliere gli striscioni dalle gradinate. Dentro l’Allianz Stadium c’era un costante clima di “intimidazione” imposto dagli ultras dei gruppi coinvolti ...

Simboli fascisti tra gli oggetti sequestrati aGli ultras della Juventus. Il pm : "Anche i tifosi parte lesa" : C’erano anche Simboli fascisti e nazisti tra gli oggetti che gli inquirenti hanno sequestrato agli ultras della Juventus arrestati con l’accusa di estorsione, associazione a delinquere, autoriciclaggio e violenza privata. Nella sede dei Drughi, a Moncalieri (Torino), la polizia ha sequestrato bandiere e striscioni con Simboli nazisti e fascisti, bassorilievi che rappresentano Benito Mussolini, calendari e quadri del ...

Arrestati Gli ultras della Juventus - il VIDEO della vendita illegale dei biglietti : indagati in tutta Italia : Indagine nelle ultime ore portate avanti dalla Polizia, nel dettaglio fermati gli ultras della Juventus in relazione alla vendita dei biglietti. I capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati Arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last banner’. ...

Arrestati Gli ultras della Juventus : tutti i NOMI dei coinvolti nell’indagine ‘Last banner’ : Ultime ore caldissime per alcuni tifosi della Juventus, nel dettaglio indagine della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i capi e i principali referenti dei gruppi ultras bianconeri sono stati Arrestati, sono stati emessi dal gip 12 misure cautelari, le accuse sono molte pesanti: associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata, l’operazione prende il nome ‘Last ...

Arrestati Gli ultras della Juventus - Ruffo : “ci sono tutti quelli della nostra inchiesta” : “All’alba 12 esponenti dei principali gruppi ultras della Juve sono stati Arrestati, accusati di associazione a delinquere, estorsione aggravata, autoriciclaggio e violenza privata. Ci sono tutti quelli di cui vi avevamo parlato nella nostra inchiesta”. E’ questo il tweet del giornalista di Report Federico Ruffo che si è occupato dell’inchiesta sugli ultrà, Juve e ‘ndrangheta e che lo scorso novembre ...

Arrestati Gli ultras della Juventus - i nuovi clamorosi dettagli : “capillare strategia criminale” : Importante indagine nelle ultime ore da parte della Polizia che ha portato all’arresto di alcuni ultras della Juventus, le accuse sono molto pesanti. Emergono nuovi dettagli rispetto alla prime notizie, nel dettaglio i leader della curva dei bianconeri avrebbero messo in piedi una “capillare strategia criminale” per ricattare la società dopo che la Juve aveva deciso di interrompere una serie di privilegi concessi ai ...

Juventus - blitz della Polizia : arrestati capi ultras - le accuse sono pesantissime [DETTAGli] : La Juventus è reduce dal deludente pareggio in campionato contro la Fiorentina, nel complesso una brutta prestazione dei bianconeri che adesso non sono più in testa alla classifica, adesso la squadra di Sarri si prepara per la gara di Champions League contro l’Atletico con l’obiettivo di iniziare bene il percorso in Europa. Nel frattempo nelle ultime ore blitz della Polizia nella curva dei tifosi della Juventus, nel dettaglio i ...

Razzismo - Zhang difende la lettera deGli ultras dell’Inter a Lukaku : «Non volevano offendere» : Zhang si è immediatamente ambientato in Italia. Il presidente dell’Inter – come scrive l’Associated Press – ha difeso il comunicato diffuso dalla Curva a proposito dei buu razzisti nei confronti di Lukaku. Gli ultras hanno spiegato al centravanti dell’Inter che i buu in Italia non sono manifestazioni di Razzismo ma semplicemente un modalità di tifo. Zhang dice che il principio di non discriminazione è iscritto nel ...

CorMezz : San Paolo pronto a combattere Gli ultras.178 telecamere permetteranno il riconoscimento facciale in curva : Tutto pronto per l’inaugurazione del San Paolo con il Napoli in campo sabato contro la Sampdoria. L’impianto è stato completamente ristrutturato per le Universiadi e durante il mese di agosto sono stati completati gli ultimi lavori come conferma il Corriere del Mezzogiorno Dopo il montaggio dei sediolini in curva B che era stato volutamente lasciato vuoto (un piccolo settore) per la coreografia della Balich alle prese con la ...

Corsera : forse Gli ultras hanno interpretato come viatico la linea si Salvini di non sospendere le gare : Incomprensibile, è il commento di Goffredo Buccini sul Corriere della Sera per la lettera della Curva Nord che tenta di spiegare a Lukaku perché i buuu vanno accettati e perché lui sbaglia nel condannarli. È un mondo rovesciato, dove chi sbaglia pretende di dare lezioni di vita a chi ha subito e tenta di ribellarsi. Un rapporto preoccupante quello che emerge dalla solidarietà espressa dalla Curva interista verso quella del Cagliari, rapporti che ...

Inter - la folle lettera deGli ultras a Romelu Lukaku : "Quello di Cagliari non era razzismo" : Gli ululati razzisti di Cagliari ai danni di Romelu Lukaku hanno fatto il giro del mondo e lasciato uno strascico di polemiche, alimentate da un post su Instagram dello stesso centravanti dell'Inter dopo il match vinto dai nerazzurri contro la compagine sarda ("Il calcio è un gioco amato da tutti e

Anche il Guardian riporta la lettera deGli ultras della Curva Nord a Lukaku : Anche la stampa straniera ha riportato la lettera scritta dagli ultras della Curva Nord dell’Inter a Lukaku per spiegargli il suo errore nell’intendere i buu che gli sono stati tributati domenica a Cagliari. Il Guardian sottolinea che gli ultras hanno tenuto a chiarire che non era affatto razzismo, ma rispetto, rispetto nei confronti di un avversario che reputavano temibile e contro cui, essendo tifosi, dovevano difendere la propria ...

Juventus-Napoli - denunciati un centinaio di ultras partenopei : hanno infranto divieto di acquistare i biGlietti per il settore ospiti : Un centinaio di ultras del Napoli sono stati denunciati per aver infranto il divieto di acquisto del biglietto per il settore ospiti in occasione della partita contro la Juventus all’Allianz Stadium. I tifosi, come spiega la questura di Torino, sono stati individuati grazie alle indagini della Digos. Stando agli accertamenti, gli ultras “residenti a Napoli ed appartenenti ai gruppi più oltranzisti del tifo organizzato ...

Col decreto sicurezza Salvini prende a calci Gli ultras : Riparte il campionato, e subito il mondo degli ultras italiani entra in agitazione. La stampa parla largamente di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolik, leader degli Irriducibili della Lazio ucciso il 7 agosto. E del suo funerale che doveva essere privato ma è diventata l'occasione per radunare alcune