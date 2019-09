Bridge | Mondiali 2019 | due sconfitte per l’Italia nella seconda giornata di Wuhan e

Fonte : oasport

(Di lunedì 16 settembre 2019) L’Italia scivola all’ottavo posto dopo ladeididi(Cina). La nostra squadra open ha totalizzato 74.60 punti, mentre in vetta troviamo l’Inghilterra con 92.37, quindi Svezia con 90.46 e Norvegia con 85.83. Quarta posizione per USA 1 con 79.63, quinta per l’Australia con 78.38, sesta per il Cile con 77.46 e settimi i padroni di casa della Cina con 75.55. L’Italia,Bermuda Bowl, ha iniziato lacon il quarto round contro Israele cedendo per 30-38, quindi ha perso anche contro lo Svezia con il punteggio di 36-40 prima della netta affermazione contro il Marocco per 48-8.competizione a squadre miste gli azzurri sono al quarto posto con 50.68 punti contro i 52.88 della Romania, i 64.73 dell’Inghilterra ed i 65.73 di USA 1. In questo lunedì l’Italia ha esordito con il successo per 16-13 ...

