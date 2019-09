WTA Guangzhou – Jasmine Paolini centra l’accesso nel main draw | battuta Dalila Jakupovic

Fonte : sportfair

(Di domenica 15 settembre 2019) L’azzurra vince in rimonta contro la slovena, guadagnandosi la possibilità di accedere aldel torneo cinesesi mette in tasca il biglietto per ildel “International Women’s Open“, Wta International dotato di un montepremi di 500 mila dollari in corso sui campi in cemento di, in Cina. Nell’ultimo match delle qualificazioni, la 23enne azzurra si impone sulla slovenacon il punteggio di 4-6 6-1 6-4, dopo due ore e un quarto di gioco. Un successo in rimonta per la numero 124 del ranking mondiale e terza testa di serie, riuscita a stendere la slovena dopo le due sconfitte incassate lo scorso anno.L'articolo WTAl’accesso nelnel match decisivo SPORTFAIR.

ankita_champ : Good start in Guangzhou ?? #traveldays #matchday #WTAGuangzhou #Guangzhou #WTA #500K #firstwin #ontonextone #tennis… - AndySportWomen : RT @SuperTennisTv: Il programma mattutino di domani con i tornei WTA di Osaka e Guangzhou #tennis #WTA - ArmandoSoave85 : RT @SuperTennisTv: Il programma mattutino di domani con i tornei WTA di Osaka e Guangzhou #tennis #WTA -