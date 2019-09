Vivo NEX 3 5G si mostra in quattro nuove foto con fotocamera circolare e un colore molto

Vivo NEX 3 avrà uno schermo a cascata e ricarica rapidissima a 120 Watt : Ormai è certo, Vivo sta per stupire tutti di nuovo con Nex 3: schermo a cascata , Snapdragon 855 Plus, 5G e batteria da 6400 mAh. Queste specifiche però impallidiscono di fronte alla possibilità che lo smartphone integri la ricarica rapida a 120 Watt "Flash Charge". L'articolo Vivo NEX 3 avrà uno schermo a cascata e ricarica rapidissima a 120 Watt proviene da TuttoAndroid.

Vivo NEX 3 sarà davvero innovativo come prospettano queste immagini? : Una nuova immagine delle coperture in vetro del possibile Vivo NEX 3, prospetta un rapporto screen to body superiore al 100%. L'articolo Vivo NEX 3 sarà davvero innovativo come prospettano queste immagini? proviene da TuttoAndroid.