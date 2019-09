Oltre duemila feti conservati in casa | la scoperta dopo la morte del noto medico abortista

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2019) Il dottor Ulrich “George” Klopfer è morto lo scorso 3 settembre, all’età di 75 anni. La sua famiglia ha chiamato la polizia qualche giorno, il 12 settembre, per via di una macabra: indell’uomo, un, sono stati rivenuti 2246. Lo sceriffo di Wills County, nell’Illinois, ha detto di essere stato chiamato da un legale della famiglia Klopfer per la rimozione deicontroverso, il dottor Klopfer sosteneva di aver praticato più di 30 mila interruzioni di gravidanza utilizzando la stessa tecnica che aveva usato all’inizio della sua professione, negli anni ’70. Proprio per questo nel 2015 gli era stata revocata la licenza. Lui si era giustificato sostenendo di non aver mai causato ladi una paziente, in 43 anni di attività. Ora, a pochi giorni dalla sua, il macabro ritrovamento riportato da ...

