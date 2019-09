La lezione del Talmud per un' alleanza tra Pd e M5s

Governo - Salvini : “Scommetto che il primo oppositore sarà Matteo Renzi”. Poi lancia l’elezione diretta del premier : “Scommetto che il primo oppositore a questo Governo sarà Matteo Renzi”. Il leader della Lega Matteo Salvini attacca subito il Governo giallo-rosso al suo arrivo all’assemblea degli amministratori della Lega a Milano. “Come definirei il Governo con una parola? Un insulto agli italiani e alla democrazia, Conte e metà dei ministri non sono stati eletti da nessuno” commenta Salvini e a chi gli fa notare che in Italia il premier non è eletto dal ...

Teresa Bellanova e le polemiche sul curriculum - la risposta del ministro è una lezione di classe : "Per me non è un valore avere la terza media, ma neppure una frustrazione" scrive su Twitter. E intervistata da 'Repubblica'...

Il tweet della Bellanova sul suo abito è una lezione di eleganza a chi l'ha bersagliata sui social : “La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una donna”. Così la ministra la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova con un tweet.La vera eleganza è rispettare il proprio stato d’animo: io ieri mi sentivo entusiasta, blu elettrica e a balze e così mi sono presentata. Sincera come una ...

Matrimonio a prima vista Italia 2019 - diretta prima puntata : la selezione delle coppie

Brexit - il leader della Camera dei Comuni si sdraia sui banchi : la lezione della deputata del Green Party : “Il suo linguaggio del corpo dimostra il disprezzo che ha per quest’Aula e per le persone”. La deputata del Green Party, Caroline Lucas, ha apostrofato come “sprezzante” il comportamento del leader della Camera dei Comuni, Jacob Rees-Mogg, praticamente sdraiato sui banchi del Parlamento inglese,in uno dei giorni più importanti sul futuro del Paese in tema di Brexit. Altri parlamentari dell’opposizione gli ...

Circolo 1901 - la nuova collezione per chi è alla ricerca dell'Easy To Wear : Spesso si confonde l'Easy To Wear, ovvero il vestire semplice, con l'indossare capi anonimi e banali, ma il brand italiano Circolo 1901 dà prova esattamente del contrario: eliminare il superfluo per lasciare spazio all'essenza significa ricercare la qualità, ma anche la versatilità, per lasciare a chi indossa un capo la libertà di interpretarlo, e non di essere interpretato attraverso di esso. Facile e comodo, ...

A lezione di satelliti con gli esperti dell’Agenzia spaziale europea : Gli studenti di tutta Europa sono richiamati all’attenzione dall’Esa (european Space Agency): c’è la possibilità di partecipare a un training completamente gratuito per imparare a sviluppare e testare piccoli satelliti, i cosiddetti CubeSats, direttamente con gli esperti di tecnologia e scienze spaziali dell’Agenzia. L’iniziativa, ribattezzata Fly Your Satellite, è alla sua terza edizione e i satelliti prodotti dai ...

US Open 2019 : i risultati del tabellone maschile (1 Settembre). La lezione di Federer a Goffin - ritiro per Djokovic - primi quarti per Medvedev e Dimitrov : Il numero uno del mondo saluta New York. E’ sicuramente la notizia della scorsa giornata agli US Open 2019, con Novak Djokovic che si è ritirato sotto di due set ed un break nel match contro Stan Wawrinka. Il serbo ha risentito del problema alla spalla che già lo aveva tormentato nei primi turni, ma va dato merito allo svizzero di aver giocato benissimo e di aver vinto meritatamente le prime due frazioni, rimontando anche un break nel ...

Il dolore di Luis Enrique e la lezione di rispetto della Spagna : La Gazzetta dello Sport sottolinea la lezione della Spagna nella tragedia di Luis Enrique che ieri ha annunciato con un comunicato la perdita della figlia di 9 anni per un osteosarcoma. Sono stati 5 mesi di dolore e battaglie per i tecnico della Nazionale che si è prima assentato e poi dimesso per motivi familiari. La lezione arriva dal rispetto che tutti, media, autorità e tifosi, hanno dimostrato in Spagna. In tanti sapevano, ma nessuno ha ...

Film da Leoni - su Sky Cinema dal 28 al 31 agosto una selezione di film da Venezia con Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità : Sky Cinema e la Mostra del Cinema di Venezia. Dal 28 al 31 agosto arriva film da Leoni con film dal Lido e la prima tv di Van Gogh – Sulla soglia dell’eternità film da Leoni, Sky Cinema Due si apre alla Mostra del Cinema di Venezia e per 4 giorni dedica le sue prime e seconde serate ai film premiati a Venezia. In occasione della 76ª edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (dal 28 agosto al 7 settembre) ...

Il Giornale : La lezione del Real a Conte. Zidane schiera il reietto Bale mentre Icardi si deprezza : Il caso di Gareth Bale insegna sicuramente qualcosa all’Inter, scrive Riccardo Signori su Il Giornale. Il club nerazzurro e Conte dovrebbero prendere appunti. Zidane aveva detto di non volerlo più tra i piedi. Gli è andata male, non è riuscito a venderlo e che ha fatto? Lo ha schierato nella prima giornata di Liga. E Bale stupisce tutti. Gioca una grande partita e fa anche l’assist per il gol di Benzema. Il Real vince in dieci e sono ...

Terre Blanche - Alla scoperta della collezione segreta Peugeot FOTO GALLERY : A Hérimoncourt, nelle Terre del Leone, è attivo dal 2010 il Centre darchives de Terre Blanche, nato dAlla riqualificazione di un ex stabilimento PSA. Oggi custode dellheritage Peugeot e degli altri marchi francesi del gruppo, raccoglie tra le sue mura documenti, materiale pubblicitario e audiovisivo, ma anche centinaia di automobili in un suggestivo caveau, di cui trovate alcuni esemplari con le loro caratteristiche nella nostra galleria ...

Vuelta a España 2019 - svelata la selezione della Jumbo-Visma. Ecco i sette compagni di Primož Roglic : Lo sloveno Primož Roglic sarà il capitano della Jumbo-Visma alla Vuelta a España: svelata la formazione per il terzo ed ultimo GT stagionale. Al fianco dello sloveno, alla prima partecipazione alla corsa a tappe iberica, Ecco l’olandese Steven Kruijswijk ed il neozelandese George Bennett, con il primo soprattutto che potrà fare da jolly durante la gara, in qualità di secondo uomo di punta della selezione. Doppia fatica Tour-Vuelta anche ...

La lezione di Genova : ?unità e compostezza nel giorno del dolore : Genova - Sotto la pila 9, in costruzione, del ponte che sostituirà il viadotto Morandi, il cordoglio ha sostituito