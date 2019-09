“Che imbarazzo!” Giulia De Lellis asfaltata da Silvia Toffanin E il video diventa virale

Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 15 settembre 2019) Una grande puntata l’ultima di Verissimo. Ospite di, la bellissimaDeche si è raccontata come un libro aperto, il suo, in effetti. E la, con gentilezza come sempre, punzecchia: “Ma tu l’hai letto il libro?”, le chiede. Peccato che sia il suo, l’ormai famigerato volume sulle corna. “Perché so che non ami molto leggere”, ha aggiunto. Un siluro bello e buono all’influencer, che tempo fa aveva raccontato di non aver mai comprato, figuriamoci letto, un libro. Ilcondiviso sui social di Verissimo sta già facendo il record di condivisioni e di like. Altra perla diDe? Sul perdono. Ecco cosa ha detto la ragazza: “Il perdono è come l’altezza. O ce l’hai o non ce l’hai”. Tra gli altri ospiti della trasmissione, la conduttrice Ilary Blasi, molto amica diPer la gioia anche ...

