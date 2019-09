Ascolti Verissimo | Silvia Toffanin sottono Parte bene Italia Sì

Fonte : lanostratv

(Di domenica 15 settembre 2019)prima puntata:sottotono e sfiora il 17% di share È partita ieri la nuova stagione dicondotto da. Per la padrona di casa del salotto del sabato pomeriggio di Canale5 questi sono stati gli: 1.945.000 telespettatori e il 16.9% di share nella primae 1.674.000 telespettatori e il 16.06% di share nella seconda intitolata Giri di Valzer. Un debutto sottotono per lache ieri, per la prima puntata, poteva contare su unrre de roi dal calibro di Antonella Clerici, Ilary Blasi, Giulia De Lellis, Enrico Brignano e tanti altri. Il motivo di questo fiacco debutto è presto detto: temperature ancora estive, platea televisiva svuotata dal caldo dunque e due big match calcistici. Ildisi riprenderà con il passare delle puntate, ma per via di quegli ospiti, ci si aspettava ...

