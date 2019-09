Infortunio Douglas Costa | subito una tegola per la Juventus contro la Fiorentina

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 14 settembre 2019)– Si sta giocando il primo match valido per la terza giornata del campionato di Serie A, in campo, partita che non ha bisogno di presentazioni. La squadra di Sarri ha intenzione di confermarsi dopo le prime due vittorie consecutive, gli uomini di Montella sono invece fermi a zero e hanno bisogno di muove la classifica. Nel frattempounaper laperper un problema al flessore della coscia destra, al suo posto il fischiatissimo Bernardeschi. Le condizioni diverranno valutate nelle prossime ore ma c’è preoccupazione per l’allenatore Sarri. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o Aggiorna l’App di CalcioWeb sull’App Store per dispositivi iOS L'articolounaper la...

Deborah_Juve : Noi avremo i nostri problemi ma mai tanti come quelli la cui prima reazione all’infortunio di Douglas Costa con “ec… - CalcioWeb : Infortunio #DouglasCosta, subito una tegola per la Juventus contro la Fiorentina - EnzoQuareEQ7 : Che pagliaccio Douglas Costa che finge l’infortunio per evitare il confronto con Dalbert -