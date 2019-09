Incidente a Malpensa del mezzo dei vigili del fuoco

Incidente a Malpensa : furgone pompieri sbatte contro sottopassaggio : Pina Francone Il mezzo dei vigili del fuoco si è schiantato contro il passaggio di collegamento tra la zona del check-in e quella degli imbarchi Incidente a Malpensa , dove un furgone dei vigili del fuoco si è schiantato contro il passaggio di collegamento tra l'area del check-in e quella degli imbarchi. È successo nel tardo pomeriggio di ieri, attorno alle 18:30, quando i pompieri sono stati chiamati per un intervento di messa in ...

Malpensa - in un video l’Incidente dei vigili del fuoco. Cub : “Aeroporto sovraffollato” : A Malpensa un furgone dei vigili dei Fuoco si è incastrato sotto un passaggio pedonale. Il mezzo era stato allertato per il recupero di materiale radioattivo caduto nella movimentazione di merci da un aereo. L’incidente, accaduto giovedì, non è il primo in questo periodo, i sindacalisti del Cub, collegano l’accaduto al sovraffollamento dell’aeroporto (dovuto al trasferimento temporaneo sullo scalo della Brughiera di tutto il ...