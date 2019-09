“Cosa mi ha fatto Barbara D’Urso” Alberto Mezzetti del Grande Fratello spiffera tutto

Fonte : caffeinamagazine

(Di sabato 14 settembre 2019)è una furia e, su Instagram, attacca pubblicamenteD’Urso, accusata di averlo “fuori da ogni programma”. Il Tarzan di Viterbo, vincitore dell’edizione numero 15 del, ha lanciato una pesantissima accusa alla conduttrice e lo hasenza peli sulla lingua, con tanto di video social e menzione all’account di Carmelita.A scatenare la rabbia diè stato l’in bocca al lupo che la D’Urso hain diretta, durante l’ultima puntata di Pomeriggio 5, a Gianmarco Onestini. Ildi Luca Onestini, infatti, dopo aver partecipato alla sedicesima edizione del, è stato scelto come concorrente dell’edizione vip delSpagnolo. Il Tarzan di Viterbo in questi mesi è diventato popolare in Brasile, partecipando all’edizione carioca del programma e lì, inevitabilmente, il ...

NekOfficial : Da oggi “Cosa ci ha fatto l’amore” è in tutte le radio... e sarà bellissimo, con voi ???? Guarda il video completo… - DAZN_IT : Cosa ha fatto Lyneel? ?? #EuroVolleyM @CEVEuroVolley #DAZN - Carolcrasher : Abbiamo fatto una cosa. ?? -