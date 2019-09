Brasile | Globo Esporte | alla Juve piacerebbe Bruno Guimaraes dell' Athletico Paranaense

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 14 settembre 2019) È tempo di calcio giocato, con lantus che sarà chiamata a disputare una serie di gare a dir poco impegnative: si comincia oggi, sabato 14 settembre, quando al Franchi alle ore 15 Bonucci e compagni dovranno vedersela con la Fiorentina di Vincenzo Montella. Mercoledì 18 settembre, invece, ci sarà l'esordio in Champions League al Wanda Metropolitano di Madrid contro l'Atletico di Diego Pablo Simeone. Intanto il club non perde di vista il mercato, con il direttore sportivo Fabio Paratici che sarà chiamato a trovaree squadre interessate ad acquistare i giocatori sui quali non intende puntare Maurizio Sarri. A gennaio potrebbero essere ceduti i quasi recuperati Perin e Pjaca, mentre non è da escludere che entro la fine di settembre Mandzukic possa accettare di trasferirsi in Qatar o negli Stati Uniti. Il centravanti croato, intanto, non è stato nemmeno convocato per la trasferta di ...

brasilmente : Brasile taglia 1 bilione di dosi di #vaccino, in piena epidemia di #morbillo. I casi solo a San Paolo in 1 settiman… -