Fonte : today

(Di venerdì 13 settembre 2019) Sono scesi in piazza in tutta Italia per manifestare contro la decisione del quarto grupporio italiano di...

Today_it : UBI Banca, la protesta dei lavoratori: in 200 rischiano il posto - mascalzonesbt : Esternalizzazione dei servizi Ubi Banca - - CHRISS__83 : RT @viverepesaro: Esternalizzazione Ubi Banca: presidio dei lavoratori in piazza del Popolo -