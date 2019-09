Tennis | ATP San Pietroburgo 2019 | wild card per Jannik Sinner Presente anche Matteo

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) Le ATP Finalssono un obiettivo ormai dichiarato perBerrettini ed ilta romano comincia la sua rincorsa alle prime otto posizioni della Race to London dal torneo ATP di San. L’azzurro è la testa di serie numero 3 in Russia e cercherà di ottenere punti importanti per provare a superare Kei Nishikori, non impegnato questa settimana ed ottavo con solo venti punti di vantaggio sull’italiano. Berrettini vuole continuare sulla scia della semifinale raggiunta agli US Open. Sicuramente ci sarà un po’ di stzza, ma persi è aperta una possibilità assolutamente da sfruttare fino all’ultimo. Questo torneo di San, quello di Pechino e i successivi Masters 1000 di Shanghai e Parigi Bercy diventano decisivi.il settimo posto di Roberto Bautista Agut non è distante (2350 contro 2160), ma il romano dovrà guardarsi le ...

