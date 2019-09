Salini Impregilo costruirà un treno ad alta velocità in Texas

Salini Impregilo : costruttori Torino - ‘Governo ora non dimentichi piccole imprese’ : Milano, 3 ago. (AdnKronos) – Ora che Progetto Italia è stato concepito e ha ricevuto il via libera della Cdp, ‘braccio operativo’ del Mef che gestisce i soldi del risparmio postale, il Governo non deve dimenticarsi del settore delle costruzioni vero e proprio, quello fatto da centinaia di piccole e medie imprese che da undici anni faticano a uscire da una crisi senza precedenti. “Serve un piano industriale nazionale ...

Grandi opere - Salini Impregilo dà il via a progetto Italia : Prende il via progetto Italia, l'iniziativa promossa da Salini Impregilo per rafforzare il settore nazionale delle Grandi opere e delle costruzioni

**Salini Impregilo : Buia (Ance) - ‘serve intervento di sistema - governo apra tavolo’** : Milano, 3 ago. (AdnKronos) – Per il settore italiano delle costruzioni è necessario un intervento di sistema, che coinvolga tutti gli attori, grandi e piccoli, le istituzioni e le banche. E’ necessario quindi che il governo convochi con urgenza un tavolo che faccia uscire il settore dalla sua crisi decennale. E’ quanto chiede Gabriele Buia, presidente dell’Ance, l’associazione nazionale dei costruttori edili, ...

Salini Impregilo : Buia (Ance) - ‘Progetto Italia è salvataggio’ : Milano, 3 ago. (AdnKronos) – Progetto Italia, il nuovo polo delle costruzioni promosso da Salini Impregilo con il coinvolgimento di Cdp, “non è un’operazione di sistema”, ma il salvataggio di Astaldi. E il problema è “la presenza della mano pubblica. Il singolo intervento crea solo problemi, soprattutto se c’è la pubblica amministrazione in mezzo”. E’ quanto afferma Gabriele Buia, presidente ...

Salini Impregilo : Buia (Ance) - ‘Progetto Italia rischia di destabilizzare mercato’ : Milano, 3 ago. (AdnKronos) – Progetto Italia, il nuovo polo delle costruzioni promosso da Salini Impregilo con il coinvolgimento di Cdp e il salvataggio di Astaldi, rischia di destabilizzare il settore Italiano, creando un grande gruppo senza mercato in Italia ma in grado di danneggiare la concorrenza. Anche per la presenza di Cassa Depositi e Prestiti e di grandi banche nell’azionariato della nuova società. E’ ...