Pd discute del futuro ma renziani attaccano Tiene banco tema intesa con M5s

F1 - la Ferrari al tavolo della discordia : si discute del regolamento 2021. Battaglia totale : tutti i temi all’ordine del giorno : La giornata odierna potrebbe essere molto importante per la Formula Uno del futuro visto che a Ginevra andrà in scena un confronto dal peso specifico enorme tra i proprietari del Circus (Liberty Media), la FIA, i rappresentanti delle varie scuderie, Pirelli e una delegazione dei piloti. Il tema all’ordine del giorno è sostanzialmente uno: il regolamento del 2021. Ricordiamo che entro il prossimo 31 ottobre dovranno essere votate le regole ...

Fabio Capello parla dell’Inter : il commento su Lukaku fa discutere : “Lukaku è un buon giocatore che lavora e fa movimenti. E’ uno di quei giocatori che ti servono in campo, ma non è un fuoriclasse. Ha fatto due gol di cui uno su errore del portiere. Sanchez? Lui le qualità ce le ha. Fa la differenza in campo se vuole. Come Ribery che in campo con la Fiorentina ha creato scompiglio”. Sono le dichiarazioni di Fabio Capello a Radio Deejay, l’allenatore parla dell’inizio di ...

Pensioni : Quota 100 - si discute sulle modifiche come l'innalzamento dell'età : Ancora trattativa in corso sulle correzioni da apportare alla misura sbandierata dalla Lega che garantisce l'uscita anticipata a partire dai 62 anni di età anagrafica unitamente ai 38 anni di contribuzione effettiva. La settimana potrebbe essere decisiva per il nuovo governo giallo-rosso visto che, il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe sciogliere la riserva dinanzi al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella entro ...

Pensioni - si discute sulle misure della Lega - Durigon : 'Siamo fiduciosi su Q100' : "Non siamo riusciti a capire quali saranno le intenzioni del Presidente sulla questione dell'immigrazione, su Quota 100, su altri provvedimenti come l'autonomia". Lo ha spiegato il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon a margine dell'incontro tenutosi nella Sala dei Busti di Montecitorio dove era presente anche la senatrice della Lega Lucia Borgonzoni. Quota 100 potrebbe essere rivista Come riporta l'agenzia di stampa ...

Manchester United - previsto un incontro con Twitter : si discuterà del caso Pogba : Per trovare una soluzione all’ondata di razzismo sui social nei confronti dei calciatori, Twitter ha annunciato che incontrerà il Manchester United. Proprio la stella dei Red Devils, Paul Pogba, è stato infatti bersaglio di insulti razzisti dopo aver sbagliato un rigore nel match di campionato contro il Wolverhampton di lunedì sera finito 1-1. Il centrocampista francese è il terzo giocatore ad essere oggetto di insulti a sfondo ...

Sulla Tav è il giorno della resa dei conti | Salvini pronto al voto anticipato - Conte frena : "Non si discute sull'operato del governo" : "La mozione M5s impegna l'Aula a ridiscutere l'opera" spiega il vicepremier. Salvini sventola la minaccia di voto anticipato

VIDEO Analisi del comportamento di Marquez in pista : l’episodio con Rins fa discutere : Una pole position sul bagnato, usando le slick, ai limiti del paranormale, rifilando 2″5 allo sventurato inseguitore Jack Miller. Una prestazione nella quale sono condensate tutte le qualità di Marc Marquez, che non smette mai di stupire: coraggio, decisione, capacità di adattamento in breve tempo e pragmatismo. Potremmo continuare a dilungarci, in cerca di nuovi termini, ma forse quello più adatto è quello di ...

Calciopoli - il 6 agosto si discuterà il ricorso della Juve alla Corte d'appello federale : La Juventus non si arrende e da diversi anni sta cercando giustizia nei tribunali ordinari e sportivi per far togliere lo scudetto del 2006 all'Inter. I bianconeri stanno continuando la loro battaglia legale e il prossimo 6 agosto aspetteranno la pronuncia della Corte d'appello federale. Dunque la Juve sta davvero facendo di tutto per cercare di ottenere ciò che vuole. Negli ultimi mesi la Vecchia Signora ha continuato a presentare diversi ...

Temptation Island - Massimo e la tentatrice vicini : l'audio del weekend fa discutere : Volge al termine la sesta edizione di Temptation Island: una della coppie che ha maggiormente catalizzato l'attenzione del pubblico è quella formata da Massimo ed Ilaria. la quinta puntata del docu-reality si è conclusa con il falò tra i due giovani, che però è rimasto in sospeso. Solo durante la puntata conclusiva i telespettatori sapranno se i due hanno deciso di concedere una nuova possibilità al loro amore che dura da due anni e mezzo, ma ...