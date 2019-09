Parità di genere | diritto all’istruzione | qualità del lavoro | le priorità dopo la fiducia

Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 13 settembre 2019) Ho votato convintamente laal secondo governo Conte, persuasa della necessità di garantire al Paese risposte immediate sul piano economico e del, e insieme un cambio di clima nelle relazioni sociali e politiche, superando quella prevalenza dell’odio, dell’aggressività e della paura che abbiamo vissuto nell’ultimo anno, per tornare a praticare il dialogo, a cercare la condivisione, a nutrire la speranza. Ci siamo trovati d’improvviso su un crinale pericoloso, e mi è parso giusto sostenere il tentativo responsabile del Pd di costruire un accordo con il M5s, che pure abbiamo tanto avversato. Ma è la chiave della politica, almeno per chi come me è di scuola riformista, nel sindacato come poi nell’esperienza parlamentare: lavorare per individuare ciò che unisce, accettare positivamente il ...

