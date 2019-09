Occhiali per PC | i migliori da comprare

Presbiopia - addio agli Occhiali : basteranno poche gocce di collirio per correggerla : Il colosso farmaceutico svizzero Novartis ha annunciato che entro il 2023 potrebbe essere disponibile un collirio in grado di correggere la Presbiopia, la condizione che rende difficoltosa la messa a fuoco da vicino che emerge con l'invecchiamento. Il farmaco UNR844 ha già dato ottimi risultati nei primi studi clinici.Continua a leggere

Occhiali da sole - perché sono così importanti per la salute? : Non soltanto la pelle: un'esposizione non protetta ai raggi del sole rischia di danneggiare anche la salute degli occhi. Per questo indossare gli Occhiali da sole, indipendentemente dal colore della lente, viene indicato dalla maggior parte degli esperti come una precauzione assolutamente necessaria per salvaguardare la propria vista. Già, perché come ha rilevato uno studio dello U.S. National Eye Institute in assenza di una ...

Huawei Occhiali AR / VR per fare e ricevere chiamate : Huawei occhiali multimediali per ricevere e fare telefonate gli occhiali sono costruiti attorno all'interazione audio. Gli occhiali Huawei sono dotati di microfoni e altoparlanti doppi

Huawei registra il marchio per i suoi Occhiali smart AR/VR : potrebbero essere lanciati all’IFA 2019 : Il 14 agosto Huawei Technologies ha presentato due domande di marchio, una all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e un'altra all'Ufficio per la proprietà intellettuale del Regno Unito (IPO) per i nomi Huawei VR Glass e Huawei AR Glass. Le nuove domande di marchio depositate da Huawei suggeriscono che il dispositivo ha attraversato il processo di sviluppo ed è pronto per essere svelato all'IFA 2019. L'articolo ...

Snapchat lancia gli Occhiali per la realtà aumentata con doppia fotocamera : La doppia fotocamera Hd per catturare la profondità e scatti in 3D è la più rilevante novità degli Spectacles 3, terza generazione degli occhiali per la realtà aumentata prodotti da Snap. Il design rinnovato per un miglior comfort e la possibilità di aggiungere a foto e video (basta un tocco per attivare scatti e clip) effetti tridimensionali e sfondi divertenti sfruttando Snapchat completano il profilo di un modello di fascia alta, destinato a ...

Occhiali da sole : per proteggere gli occhi dei più piccoli : Gli occhiali da sole non sono un semplice accessorio, aiutano a proteggere gli occhi dai raggi UV. Usati dagli adulti, sono...

Gli Occhiali per la realtà aumentata che non ti rendono ridicolo : Il flop dei Google Glass non ha scoraggiato le piccole e grandi aziende decise a realizzare occhiali smart, evitando di ripetere gli stessi errori commessi a Mountain View. Così la prima qualità dei Norm Ar non sono le funzioni integrate, bensì il design di un paio di occhiali da sole che sembrano tali, e non un marchingegno che lascia perplessi chi lo indossa e chi guarda. Il modello per la realtà aumentata sviluppato da Human Capable racchiude ...

I migliori visori e Occhiali per la realtà virtuale 2019 con cellulare da inserire. Modelli : Cosa sono i visori per la realtà aumentata e i migliori Modelli disponibili: quali sono, Modelli e caratteristiche tecniche

Versace - per i suoi Occhiali sceglie Luke Evans : Versace presenta una nuova capsule di occhiali e chiama l'attore Luke Evans a interpretare i modelli sia da sole che da vista. Gli occhiali hanno eleganti montature in metallo e sfoggiano il motivo Greca delicatamente inciso a laser, mentre le borchie Medusa impreziosiscono il ponte e le parti finali delle aste. Sono solo alcuni dei dettagli dei nuovi modelli firmati Versace, due da sole e uno da vista che incarnano la maestria artigianale ...

EssilorLuxottica - il colosso degli Occhiali acquisisce il 76% di GrandVision. Poi via all’Opa. Un’operazione da 7 miliardi : A due anni dalla fusione con la francese Essilor, il colosso italiano degli occhiali Luxottica acquista l’azienda produttrice di lenti GrandVision, acquisendo così oltre 7.200 negozi e più di 37mila dipendenti in tutto il mondo e aumentando di 3,7 miliardi il suo fatturato. Un’operazione avviata il 31 luglio e che è costata al gruppo di Leonardo Del Vecchio 7 miliardi, dei quali cinque e mezzo riconosciuti al fondo Hal, per il 76% ...

Fielmann – Occhiali vistosi - maxi e chic per l’autunno-inverno 2019 [GALLERY] : Per l’autunno/inverno 2019 tornano protagonisti gli Occhiali vistosi con Fielmann maxi e chic, sia da sole che da vista – in acetato o con montatura in metallo – l’occhiale è ormai un accessorio imprescindibile, più che funzionale. Montature che ci portano indietro nel tempo, tra le diverse le forme – dalla rotonda, alla quadrata fino alla cat eye, ma che tornano di nuovo attuali; gli Occhiali in acetato hanno un look vintage, ...