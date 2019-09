LIVE Moto2 | GP San Marino 2019 in DIRETTA | tra poco si comincia con le FP1 | italiani

Fonte : oasport

(Di venerdì 13 settembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.51 Tra cinque minuti prenderà il via la prima sessione di prove del fine settimana per la categoria intermedia. Grande attesa per verificare le prestazioni deglipiù veloci come i vari Enea Bastianini, Fabio Di Giannantonio, Luca Marini, Lorenzo Baldassarri, Mattia Pasini e Nicolò Bulega. 10.48 Alex Marquez è il favorito principale nella lotta per il titolo iridato, tuttavia il fratellino di Marc dovrà guardarsi le spalle specialmente dal connazionale Jorge Navarro. Il centauro della Speed Up sta crescendo gara dopo gara insieme alla sua moto ed ormai deve essere considerato uno dei piloti da battere soprattutto sui tracciati tecnici e privi di lunghi rettilinei come Misano. 10.44 Di seguito la classifica del Mondialea 7 gare dalla fine della stagione: 1 Alex MARQUEZ Kalex SPA 181 2 Augusto FERNANDEZ Kalex SPA 146 3 ...

zazoomnews : LIVE Moto2 GP San Marino 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Moto2 #Marino #DIRETTA: #prove - zazoomblog : LIVE Moto2 GP San Marino 2019 in DIRETTA: prove libere in tempo reale - #Moto2 #Marino #DIRETTA: #prove -