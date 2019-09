Il Napoli ospita la Sampdoria | diretta esclusiva su Sky

Fonte : calcioefinanza

(Di venerdì 13 settembre 2019) Inizia un vero e proprio tour de force per ilche, da qui alla prossima sosta in programma a ottobre, sarà impegnato ogni tre giorni tra campionato e Champions League, competizioni a cui il club tiene in modo particolare. Al San Paolo arriva la, formazione ancora a zero punti in classifica e intenzionata … L'articolo Illasu Sky

gazzettaGranata : Serie A: Fiorentina-Juventus apre la terza di campionato. Il Napoli ospita la Samp - Toro_News : #SerieA: #Fiorentina-#Juventus apre la terza di campionato. Il #Napoli ospita la #Samp - zawardooo : @Mojo__pin @domthewizard @sscnapoli Lo stadium diventa il cesso d'italia quando la Juventus ospita il Napoli in effetti -