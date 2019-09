I cambiamenti climatici ci faranno diventare cannibali?

Al Fermi di Vittoria - assemblea del WWF sui cambiamenti climatici : L'Istituto "Fermi" di Vittoria ha inaugurato il nuovo anno scolastico parlando di cambiamenti climatici grazie ad una iniziativa del WWF

A ottobre torna Climathon - l’hackathon sui cambiamenti climatici : Aperte le iscrizioni al Climathon, l’hackathon sui cambiamenti climatici che si svolgerà in contemporanea mondiale il prossimo 25 ottobre. La registrazione può essere effettuata attraverso il sito internet https://Climathon.climate-kic.org/. L’iniziativa, fortemente voluta da EIT Climate-KIT, organismo che fa capo all’Istituto europeo per l’innovazione e la tecnologia, aiuta le città ad individuare e risolvere le sfide prioritarie per ...

Uno stadio di calcio trasformato in una foresta : il progetto che vuole sensibilizzare sui cambiamenti climatici e la deforestazione [GALLERY] : Gli stadi di calcio sono da sempre sinonimo di chiasso e confusione, ma un’installazione artistica in Austria sta trasformando questa idea, nel tentativo di attirare l’attenzione sui cambiamenti climatici e la deforestazione. Il Wörthersee stadion a Klagenfurt, in Austria, è stato trasformato in una magnifica foresta per un nuovo progetto dell’artista svizzero Klaus Littmann. Il campo, ubicato vicino al lago Wörthersee nello stato austriaco ...

Venezia - attivisti per l’ambiente : “Ora la prima causa legale contro lo Stato per inadempienza dei politici sui cambiamenti climatici” : “Il giudizio universale sta arrivando: scioglimento dei ghiacciai, siccità, desertificazione, eventi climatici estremi, estinzione di interi ecosistemi sono solo alcuni dei fenomeni che già oggi si verificano su tutta la Terra”. Per questo motivo, nell’ultima giornata del campeggio climatico internazionale al Lido di Venezia viene lanciata una campagna legale chiamata proprio “Giudizio Universale”. Il piano è quello di unire agli ...

cambiamenti climatici - Torino scommette sulle farfalle per sostituire le api : Comune e Università studiano la loro capacità di impollinare. Una delegazione della Grecia in città per copiare il modello

I cambiamenti climatici fanno paura anche alla crescita. Ma una ‘regola aurea’ può salvarci : di Vittorio Daniele* Nell’Unione europea, gli investimenti pubblici a tutela dell’ambiente e per contrastare il cambiamento climatico potrebbero essere esclusi dai vincoli fiscali del Patto di stabilità. Ulteriori finanziamenti potrebbero essere attivati, poi, attraverso la Banca europea degli Investimenti. Come evidenzia il Patto europeo finanza-clima, un piano d’investimenti pubblici per l’ambiente stimolerebbe la crescita economica in ...

cambiamenti climatici - report UE : l’Italia “è il Paese europeo più esposto ai rischi idrogeologici” : “l’Italia è il Paese europeo più esposto all’erosione del suolo, causata dall’estremizzazione degli eventi atmosferici: già nel 2020 la fragilità idrogeologica potrebbe provocare una contrazione della produzione agricola, superiore allo 0,5% con una perdita produttiva pari a 38 milioni di euro rispetto al 2010. Per recuperare un solo centimetro di suolo occorrono, in alcuni casi, ben 100 anni“: lo spiega in una nota ...

«Il mare invaderà Napoli» - gli effetti choc dei cambiamenti climatici : Quest'estate la ricorderemo per gli allarmi ambientalistici. Il dito puntato è sull'uomo e la sua incapacità di trovare un equilibrio tra natura e sfruttamento delle risorse, e...

I cambiamenti climatici ci stanno rovinando (anche) la salute mentale : aumentano ansia e depressione : I cambiamenti climatici stanno portando ad un preoccupante aumento delle inondazioni e delle tempeste che, per il loro effetto distruttivo sulle abitazioni e la vita delle persone, sono la causa di un incremento preoccupante del rischio di ansia e depressione. Vediamo insieme i dettagli di questo studio.Continua a leggere

Come cambia il territorio - cambiamenti climatici e sviluppo : strumenti di supporto all’adattamento locale : Lunedì 16 settembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso l’Hotel Ariston di Paestum (Sa), si terrà il convegno dal titolo “Come cambia il territorio. cambiamenti climatici e sviluppo: strumenti di supporto all’adattamento locale”, promosso dalla Fondazione CMCC, in collaborazione con l’agenzia di comunicazione integrata MTN Company, ed il patrocinio del Parco Archeologico di Paestum, il Comune di Capaccio, l’Ordine ...

cambiamenti climatici - in India due anni di catastrofi. Quando la ‘sfiga’ ci vede benissimo : Mentre negli Stati Uniti l’uragano Dorian sta colpendo la Carolina del Nord, spinto da una potente “tromba” mediatica, l’impatto del monsone sul subcontinente Indiano fa meno notizia, ma non meno danni. Piogge monsoniche di estrema intensità si sono abbattute sull’India per il secondo anno consecutivo, causando la fuga di milioni di persone dalle loro case e provocando, a partire da maggio, oltre mille vittime. Il fenomeno ha ...

cambiamenti climatici - un servizio per la riduzione del rischio disastri in Europa sulla base dei dati Copernicus : Copernicus è il principale programma di osservazione terrestre dell’Unione Europea che osserva ed esamina il nostro pianeta e l’ambiente a favore dei cittadini. Copernicus “fornisce informazioni autorevoli sul clima del passato, del presente e del futuro, così come strumenti per permettere strategie di mitigazione e adattamento ai Cambiamenti climatici”, si legge sul suo sito. Il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio raggio ...

cambiamenti climatici - esperto : “Nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sparire del tutto” : “La situazione è critica, abbiamo passato la soglia di stabilità: negli ultimi due anni infatti il permafrost ha iniziato a sciogliersi ovunque nella nostra regione. Se il trend continua di questo passo nei prossimi 10 anni il permafrost rischia di sparire del tutto“: lo ha dichiarato all’ANSA Serghei Zimov, esperto russo di permafrost e condirettore, insieme al figlio Nikita, della stazione di ricerca nord-orientale della ...

La digitalizzazione per affrontare i cambiamenti climatici : Elena Verdolini tra i vincitori ERC per un progetto ambizioso e innovativo : Due sfide cruciali per le nostre società, tre tecnologie digitali all’avanguardia, il rapporto tra digitalizzazione e decarbonizzazione: la ricercatrice CMCC Elena Verdolini, considerata fra i ricercatori migliori, più originali e innovativi d’Europa, è stata appena premiata per il progetto 2D4D – Disruptive Digitalization for Decarbonization. Ricercatrice presso EIEE (RFF-CMCC European Institute on Eonomics and the Environment), ...