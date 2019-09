Governo | conferme e new entry tra i sottosegretari del M5s | dall’aspirante governatore

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Doveva essere il primodel Movimento 5 stelle. Così non è stato, anche se è il candidato grillino alla presidente di una Regione che è arrivato più vicino alla vittoria. Adesso Giancarlo Cancelleri viene premiato. C’è anche il leader del M5s in Sicilia nella squadra di viceministri edelConte 2. Cancelleri sarà viceministro alle Infrastrutture. Grillino della prima ora è stato per due volte candidato alla presidenza della Regione siciliana. La prima esperienza, nel 2012, lo ha reso noto nel resto del Paese: con il 18%, infatti, i 5 stelle collezionarono il primo exploit elettorale della loro storia. La seconda volta, invece, è finita con una delusione: l’elezione di Cancelleri doveva essere l’antipasto della vittoria grillina alle politiche. Ma alle regionali del 2017 è stato il centrodestra di Nello Musumeci a trionfare. Cancelleri ...

