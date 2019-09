Enjoy | Peter Gomez presenta sul Nove tre documentari su lusso | droga e porno a partire da

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019) Tre argomenti che da sempre creano scandalo e dividono l’opinione pubblica, arrivando ad essere al centro del dibattito socio-culturale:. Il giornalistascandaglia questi tre universi nel nuovo programma “”, per raccontare da una prospettiva nuova questi fenomeni, con le testimonianze di chi conosce bene questi “vizi” contemporanei, per cui l’eccesso è la parola d’ordine. Un racconto senza pregiudizi in prima tv assoluta sulda giovedì 19 settembre alle 21.25. “Il mondo del” (1 ep. x 70’, 19 settembre alle 21:25) – Milionari che diventano influencer e viceversa. La mania e l’ossessione contemporanee per tutto ciò che è privato, esclusivo e realizzato su misura, dall’evento, al vestito, all’auto, al jet, al personal shopper, hanno portato ad una sorta di riscoperta degli Anni 90, lontani da ogni forma di minimalismo e dove tutto è ...

