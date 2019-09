Eilisabetta Canalis | Tiziano Ferro organizza una festa a sorpresa per l’ex velina | la sua

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2019)hato unaper il compleanno di Elisabettae, come si vede nel video, l’effettoè decisamente riuscito. L’exha compiuto infatti 41 anni il 12 settembre e ha festeggiato con gli amici nella sua casa di Los Angeles. Nel filmato, pubblicato su Instagram proprio da, si vede lei che entra in casa con il marito e la figlia e, quando vede gli amici sbucare fuori dalla sua cucina gridando “auguri”, fa una faccia davvero spaventata e urla terrorizzata, che viene però presto sostituita da un sorriso felice. Al party ac’erano tanti italiani vip che vivono negli Usa, daa Bianca Balti e Valentina Michetti. Tutti indossano una maglietta per l’occasione con scritto: “Happy Birthday Elisabetta!”. L'articolo...

