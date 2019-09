Chi era il serial killer dei bambini di Atlanta | Wayne Williams al centro di «MIndhunter

Fonte : gqitalia

(Di venerdì 13 settembre 2019) In seguito alla messa in linea di2 su Netflix, sono aumentate le ricerche suldi. Ecco la storia, per chi volesse conoscerne meglio la fine. Anzi, purtroppo, la sua mancata fine. Nell'estate del 1979 un 14enne afroamericano, Edward “Teddy” Smith, scompare ade la notizia fa breccia nei notiziari locali. Il suo volto viene diffuso dai media con la scritta missing, la polizia non si è ancora attivata. Teddy era andato in una pista di pattinaggio della periferia di. Ma quando qualche giorno dopo, il 28 luglio, viene rinvenuto il corpo senza vita di un ragazzo di colore, in una macchia nei pressi di Niskey Lake Road, risulta essere Edward Hope Smith. La terribile storia degli omicidi dineri nella capitale della Georgia comincia così. Nessuno inizialmente sospetta la presenza di un mostro, al quale verranno successivamente attribuite ...

CottarelliCPI : Il governo posticipa al settembre 2020 la reintroduzione dell'ora di educazione civica. Un vero peccato ... Non so… - LegaSalvini : #orgoglioItaliano - #maicolPd FAI GIRARE IN RETE, NON LO VEDRAI AL TELEGIORNALE! Facciamo vedere queste immagini a… - chedisagio : È IL nostro giorno di storia. Il più doloroso, assurdo, incredibile. In cui ognuno di noi si ricorda con chi era e… -