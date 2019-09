Berlusconi | piena sintonia con Salvini | insieme a Regionali Umbria e Emilia Anche Fi a

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2019) "Tutto bene. E' andato bene, siamo in". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio, ha commentato con i cronisti, mentre saliva in auto, l'incontro avuto con Matteo, leader della Lega, nella sua casa milanese. Presentela parlamentare di Fi Licia Ronzulli. "Abbiamo parlato un po' di tutto, dell'opposizione, e' andato tutto bene", ha aggiunto l'ex premier salendo in macchina dove lo aspettavail suo cane barboncino Dudu. Durante l'incontro, secondo quanto si e' appreso in ambienti di Forza Italia,hanno parlato di diversi temi: le prossime elezioni, in particolare quella in, legge elettorale e di una opposizione comune in Parlamento. Secondo fonti della Lega, frattantoi, si apprende di una "opposizione comune a un governo abusivo, manifestazione di popolo sabato 19 ottobre a Roma". Una "battaglia comune per ...

