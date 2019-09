SSCN | “Ecco come comportarsi in caso di mancanza della Fidelity Card”

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 12 settembre 2019) La SSC Napoli ricorda ai propri tifosi che, qualora non avessero ancora ricevuto laCard sulla quale è caricato il titolo di accesso allo stadio San Paolo, abbonamento o biglietto, potranno utilizzare, per accedere allo stadio, la seguente documentazione ed esibirla agli ingressi: • Foglio provvisorioFan Stadium Card, scaricabile dall’email ricevuta dalla TicketOne al termineprocedura di acquisto. • Segnaposto, scaricabile dal web oppure rilasciato dal punto vendita. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI Spogliatoi San Paolo, Tuttosport: Ancelotti e il sopralluogo a sorpresa: così è nato il comunicato Repubblica – San Paolo, ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp FOTO Napoli-Sampdoria, Ancelotti vara il turnover: fuori due big, dentro Younes Calciomercato, la pacchia dei procuratori: nel 2019 ricoperti d’oro. I numeri L'articolo: ...

