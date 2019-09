SSC Napoli | il report dell’allenamento odierno

Hysaj - l’agente annuncia : “La SSC Napoli non ha voluto privarsene per questi motivi…” : Il Napoli conferma Elseid Hysaj per due motivi Calciomercato Napoli – questione Hysaj, l’agente Mario Giuffredi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per dare alcune delucidazioni riguardo il futuro del suo assistito Ecco quanto ha dichiarato: “Hysaj? I motivi della permanenza sono due. Non si è trovato un accordo dal punto di vista economico e della formula. E poi non c’è stata la volontà, il ...

La SSCNapoli commenta : “La Dea bendata si mette la benda bianconera” : “Che peccato. La Dea bendata si mette la benda bianconera all’Allianz Stadium – comincia così il commento sul sito ufficiale della Ssc Napoli, sulla gara persa questa sera contro la Juve all’Allianz Stadium – e il Napoli perde al 91esimo dopo una strepitosa rimonta di cuore, forza e ardore. La Juve va avanti per 3-0 dopo poco più di un’ora, gli azzurri si riprendono la partita in appena 3 minuti e chiudono la ...

VIDEO – Giornata mondiale dei mancini - la SSC Napoli omaggia Diego Armando Maradona : Nella particolare Giornata mondiale dei mancini, la SSC Napoli ha voluto rendere omaggio al più grande mancino di tutti i tempi, Diego Armando Maradona, con un VIDEO postato sul profilo Twitter ufficiale: It's International Left-handers Day, but we all that Maradona's magic was with his left foot. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/YDUrhhVYKo — Official SSC Napoli (@en_sscNapoli) August 13, 2019 Resta aggiornato sul ...

La SSC Napoli commenta la grande prova degli azzurri : “Grande prova - la magica estate azzurra continua” : La Ssc Napoli ha commentato la grande prova degli azzurri contro i campioni d’Europa in carica sul proprio sito web: “Il Napoli batte il Liverpool per 3-0 nella quarta amichevole stagionale e nel primo test internazionale. Nello splendida cornice di Edimburgo, gli azzurri hanno la stessa forza d’urto di una cascata e la doccia scozzese è tutta per i campioni d’Europa. La prima perla è di Insigne che segna un gol ...

Campagna abbonamenti - SSC Napoli : “Grande incremento già dal primo giorno - i dati” : E’ cominciata alla grande la Campagna abbonamenti della Ssc Napoli. Il club azzurro, attraverso un comunicato ha spiegato che c’è stato un incremento del 90% rispetto alla stagione 2017/18: “Ha preso in via la Campagna abbonamenti del Napoli per il Campionato di Serie A 2019-20. Confrontando il primo giorno di vendita, rispetto a quello dell’ultima Campagna della stagione 2107/18, il dato che emerge è del 90% di ...

La SSC Napoli ufficializza l’arrivo di Elmas : il comunicato e la scheda tecnica : Il comunicato del Napoli per il neo acquisto Elmas La SSC Napoli ha reso ufficiale l’acquisto di Elmas dal Fenerbahce. Il comunicato del club sul sito ufficiale: “Il Napoli ufficializza l’acquisto di Eljif Elmas a titolo definitivo dal Fenerbahce. Elmas con Aurelio ed Edoardo De Laurentiis. “Benvenuto Eljif”. Con questo il tweet il Presidente ha salutato l’arrivo del neo centrocampista azzurro. La ...

SSC Napoli - abbonamenti tutti i vantaggi e benefit per gli abbonati! I dettagli : SSC Napoli tutto sugli abbonamenti benefit abbonamento Diritto di precedenza per l’acquisto dei biglietti per le gare Uefa e Coppa Italia Possibilità di cambio utilizzatore unicamente attraverso il trasferimento digitale, per un massimo di 5 partite, ad un altro soggetto provvisto di Fidelity Card, seguendo la procedura indicata sul sito di Ticketone Possibilità di assistere gratuitamente agli allenamenti qualora il Napoli dovesse ...

FOTO – UFFICIALE – La SSC Napoli l’ha venduto al Benfica : clausola da 100 milioni! I dettagli : Vinicius Moraes è un nuovo giocatore del Benfica Adesso è UFFICIALE Vinicius Moraes è un nuovo giocatore del Benfica, l’attaccante brasiliano ha un contratto fino al 2024. L’annuncio sul sito UFFICIALE della società lusitana: “Il contratto stipulato con l’ex calciatore del Napoli, per il quale sono stati versati 17 milioni di euro, include una clausola il cui valore è di 100 milioni di euro. Vinicius ha poi ...