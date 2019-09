Richetti lascia il Pd La sezione di Modena | ci deve oltre 150mila euro

Fonte : blogo

(Di giovedì 12 settembre 2019) Matteoè stato l'unico big del Partito Democratico a non aver accettato la scelta di andare al Governo con i 5 Stelle. In Direzione Nazionale ha espresso voto contrario e nell'aula di Palazzo Madama è arrivato lo strappo definitivo: non ha votato la fiducia, scegliendo l'astensione, ed ha annunciato il suo addio al Partito Democratico. La decisione diè sorprendente, anche perché la benedizione a questa alleanza è arrivata direttamente da Matteo Renzi, suo punto di riferimento politico. Adesso, invece, ha annunciato di voler "costruire un nuovo spazio" e di volerlo fare "magari con Calenda". Intanto dal suo "vecchio spazio" gli hanno già presentato il conto da pagare e l'hanno fatto prima ancora del suo annuncio di volerre il PD. Il 24 luglio scorso il tribunale diha stabilito chedovrà corrispondere la cifra di 25milaal Partito ...

davidallegranti : Richetti ci spiega perché lascia il Pd: “In nome dell’antisalvinismo, il Pd si allea con chi ha contribuito a far c… - La7tv : #lariachetira @MatteoRichetti lascia il PD: 'Quattro settimane fa Conte si faceva i selfie con il cartello Decreto… - PatriaOnore : RT @valy_s: #Richetti lascia il #PD... Ed il partito batte cassa: prego sborsare 150.000€ ?? -