Napoli | ecco le scuole nella giungla | bambini in classe tra le erbacce

Napoli - il video degli spogliatoi dopo la sfuriata di Ancelotti : "Ecco come sono ridotti" : All’indomani dello sfogo del tecnico Carlo Ancelotti sulle condizioni degli spogliatoi dello stadio San Paolo, con il tecnico che si è detto «indignato», il Napoli torna all’attacco. Il club partenopeo ha diffuso sul suo account Twitter un video del cantiere all’interno dell’impianto di Fuorigrotta,

Repubblica – San Paolo - ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp [FOTO] : San Paolo, ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp. L’ edizione napoletana del quotidiano ‘La Repubblica’ pubblica alcuni scatti degli spogliatoi in esclusiva San Paolo, ecco lo spogliatoio a 48 ore da Napoli-Samp. L’ edizione napoletana del quotidiano ‘La Repubblica’ pubblica alcuni scatti degli spogliatoi in esclusiva e fa il punto della situazione sui lavori a due giorni dalla sfida. “Un ...

Napoli - infortunio Elmas : allarme rientrato - ecco i tempi di recupero : infortunio Elmas- allarme rientrato e preoccupazioni praticamente rase al suolo. Nessuna complicazione per Elmas e per la sua caviglia, vittima si una leggera distorsione durante il match della sua Nazionale. Il centrocampista del Napoli potrà tornare in campo già dal prossimo match contro la Sampdoria. Lo stesso diretto interessato, tramite il proprio account instagram, ha […] L'articolo Napoli, infortunio Elmas: allarme rientrato, ecco i ...

Manager russo arrestato a Napoli : ecco chi è l'italiano coinvolto nell'intrigo internazionale : Insieme ad Alexander Korshunov è stato incriminato negli Stati Uniti anche un cittadino italiano, il 59enne Maurizio Paolo Bianchi. È quanto si legge in un comunicato del dipartimento...

Sciopero Atm Milano - Napoli - aerei : oggi 6 settembre/ Volo cancellato? Ecco cosa fare : Sciopero Atm Milano, Napoli, aerei: oggi 6 settembre. Nel caso in cui il vostro Volo cancellato Ecco alcune indicazioni su come muoversi

Napoli - UFFICIALE : ecco la lista Champions League : dentro Younes - fuori Tonelli : lista Champions Napoli- Il Napoli ha diramato la lista UFFICIALE della Champions League 2019/2020. Pochi dubbi, tante certezze e nessuna particolare sorpresa. Tre portieri, dentro anche Karnezis. In difesa fuori Tonelli, mossa anticipata da tempo e ora ufficializzata. In attacco spazio anche a Younes, il quale potrebbe rivelarsi utile per tutta la stagione. Il giocatore […] L'articolo Napoli, UFFICIALE: ecco la lista Champions League: ...

Condò : “Ecco quanti punti può fare il Napoli nelle prossime 4 gare di campionato. Champions? Battere il Liverpool una prenotazione sul primo posto…” : La previsione di Condò su quanti punti farà il Napoli nelle prossime gare Paolo Condò ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: “Dal punto di vista tattico Ancelotti ha subito l’influenza di Sacchi con il quale diventa anche assistente in Nazionale. Con il passare del tempo però si è avvicinato più a Liedholm per la gestione dei grandi campioni e del rapporto umano che ha con la squadra. – sempre secondo il ...

«Le invenzioni - Napoli - i canti e la boxe ecco il mio papà Bud Spencer segreto» : Attore, campione di nuoto e pallanuoto, pugile, rugbista, pilota d'aereo e d'elicottero, imprenditore, scrittore, paroliere, cantante. E parlava sei lingue. Ed era anche...

Napoli - UFFICIALE : ecco la lista Champions League : dentro Younes - fuori Tonelli : lista Champions Napoli- Il Napoli ha diramato la lista UFFICIALE della Champions League 2019/2020. Pochi dubbi, tante certezze e nessuna particolare sorpresa. Tre portieri, dentro anche Karnezis. In difesa fuori Tonelli, mossa anticipata da tempo e ora ufficializzata. In attacco spazio anche a Younes, il quale potrebbe rivelarsi utile per tutta la stagione. Il giocatore […] L'articolo Napoli, UFFICIALE: ecco la lista Champions League: ...

Napoli - ecco la lista Champions : dentro Llorente e Hysaj - out Tonelli : Il dado è tratto. Sono 24 i calciatori azzurri nella lista Champions presentata dal Napoli. Nessuna sorpresa: l'ultima casella libera è stata occupata da Hysaj, già...

Auriemma svela : “Il Napoli aveva in pugno Diego Costa - ecco perché non é arrivato” : Nel corso della trasmissione ”Si Gonfia la Rete” su Radio Marte, Raffaele Auriemma ha parlato del mancato arrivo di Diego Costa al Napoli: “De Laurentiis è stato in contatto con alcuni intermediari italiani che avevano proposto Diego Costa in Italia. All’attaccante dell’Atletico Madrid la situazione italiana più gradita era proprio il Napoli: prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Il Napoli aveva detto sì, lo avrebbe ...

Napoli incompleto – Triplete o terno secco : Che gol che ha fatto Higuain! Lasciamo stare per un attimo la forma imperfetta di Koulibaly. Ma quella finta, in mezzo metro quadrato, è una meraviglia, seguita poi da un tiro di esterno a tutta gamba, fatto d’anticipo, con una potenza tale che per qualche istante non si è capito se il pallone fosse in porta o chissà dove. Io da tifoso “detesto” Higuain, per come ha scelto di comportarsi. Però l’asado argentino nato a Brest, almeno dal punto di ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Pepe Reina - il battibecco con De Laurentiis la causa dell’addio al Napoli : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati della statistiche e del mondo del calcio, è il compleanno del portiere Pepe Reina, al momento l’estremo difensore si trova al Milan e prova a conquistare il posto da titolare, per adesso è alle spalle di Donnarumma. Carriera sempre da grande protagonista, la prima avventura al Barcellona, l’esordio avviene a 18 anni, ...

Calciomercato Napoli - sfuma definitivamente la pista Icardi : ecco chi è il nuovo attaccante azzurro : Il club del presidente De Laurentiis ha chiuso per l’arrivo di Fernando Llorente, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Ancelotti Il Napoli ha il suo nuovo attaccante, ma non si tratta di Mauro Icardi. Il club del presidente De Laurentiis ha deciso di non aspettare più l’argentino, preferendo virare su un altro obiettivo, che ha il profilo di Fernando Llorente. Lapresse Svincolatosi dal Tottenham al termine della ...