La ricerca in Italia è troppo autoreferenziale forse a causa della riforma Gelmini

Fonte : wired

(Di giovedì 12 settembre 2019) (foto: Getty Images) Sembra proprio che ci siamo illusi di essere diventati quasi improvvisamente migliori degli altri in fatto discientifica. Secondo uno studio dell’università di Siena e dell’università di Pavia, il vero motivo per cui lana sembrava aver messo il turbo negli ultimi anni e aver superato per peso quella di quasi tutti i Paesi europei (seconda solo al Regno Unito) sarebbe l’adozione di comportamenti opportunistici da parte dei nostritori, che avrebbero preso ad autocitarsi o a mettersi d’accordo per citarsi a vicenda, alterando così gli indici bibliometrici usati per la valutazione. Un imbroglio?. Ma per gli autori dello studio la responsabilità andrebbe probabilmente cercata anche nel modo in cui lainviene valutata: i criteri dell’Anvur (l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e), ...

MSF_ITALIA : UPDATE: la #OceanViking si trova nella zona di ricerca e soccorso a largo della #Libia con a bordo 84 persone tra c… - sole24ore : Come sta la ricerca in Italia? Male ma non malissimo. Ecco quanto e dove abbiamo speso per l’innovazione… - nzingaretti : Con la chiusura del lavoro programmatico si è fatto un altro passo avanti per #GovernoDiSvolta. Ridurre le tasse… -